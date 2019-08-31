Как ускорить рост волос: ТОП-5 эффективных методов

И по сей день эталоном красоты у девушек остаются густые, ухоженные и здоровые длинные волосы. Но на пути к сногсшибательной шевелюре у многих возникает множество проблем, которые приостанавливают рост волос: сечение кончиков, обламывание волос по длине, ломкость и сухость, пишет Lady.tochka.net.