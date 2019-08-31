Как ускорить рост волос: ТОП-5 эффективных методов

И по сей день эталоном красоты у девушек остаются густые, ухоженные и здоровые длинные волосы. Но на пути к сногсшибательной шевелюре у многих возникает множество проблем, которые приостанавливают рост волос: сечение кончиков, обламывание волос по длине, ломкость и сухость, пишет Lady.tochka.net.
Одна из самых распространенных проблем среди жительниц мегаполисов – медленный рост волос. Существует множество факторов, которые могут влиять на медленный рост волос.
- Пользуйся специальными косметическими средствами для волос. Рекомендуем использовать специальные шампуни, бальзамы, маски, в составе которых есть специальные компоненты и вещества -стимуляторы волосяной фолликулы, способствующие росту и укреплению волос.
- Регулярно делай питательные маски на основе масел для волос. Рекомендуем 2-3 раза в неделю делать маски на основе репейного или касторового масел, так как в их составе есть большое количество необходимых для организма жирных кислот. Регулярные масляные маски укрепляют волосяные фолликулы, улучшая кровообращение в коже головы и стимулируя рост волос.
- Реже используй горячие приборы для волос. Высокая температура негативно влияет не только на структуру волос, но и на рост. Избыток горячих температур препятствует отращиванию густых и длинных волос и ведет к сухим, безжизненным кончикам и сечению. Пользуйся феном, утюжком и другими горячими приборами для волос только в самых экстренных случаях. Также защищай волосы и от солнечный лучей, так как они негативно влияют на структуру волоса.
- Следи за балансом витаминов, необходимых для роста волос. Правильное питание считается неотъемлемым правилом на пути к здоровым и густым волосам. При правильном сочетании аминокислот и витаминов В волосы станут расти гуще, быстрее и здоровее. Запомни какие продукты способствуют росту волос: зеленые и желтые овощи и фрукты, геркулес, соя, чечевица, бобовые, грецкий орехи, коричневый рис.
- Ежедневно делай массаж головы. Ученые доказали, что ежедневный массаж головы способен существенно увеличивать толщину каждого волоса, улучшает циркуляцию крови к волосяным луковицам и стимулирует рост. Делай массаж головы в течении 10-15 минут, и ты заметишь, что твои волосы станут расти намного быстрее.