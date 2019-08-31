Пять стереотипов, которые мешают тебе завести отношения

Отношения ведь не просто делают тебя спокойнее и размереннее, но и помогают во многом облегчить жизнь. Когда ты знаешь, что тебе есть на кого положиться, многие решения принимаются гораздо быстрее и смелее, а поддержка любимого человека только мотивирует и заставляет двигаться вперед.

Но что, если что-то постоянно отпугивает тебя? Какие стереотипы об отношениях мешают тебе найти идеально парня? Ты можешь вечно спихивать все на знак зодиака (ты же знаешь, что некоторые знаки не умеют любить?) или на "неподходящее" время. Но мы то знаем про 5 стереотипов, которые мешают тебе завести отношения. Возможно причина именно в них?

5 стереотипов, которые мешают тебе завести отношения

Мужчина должен больше зарабатывать

Любой человек зарабатывает ровно столько, сколько ему хватает на жизнь. Кто-то ездит на моря по пять раз за лето, другие копят полжизни на квартиру побольше или берут машину в кредит - у каждого своя история. Не рассчитывай на его деньги, лучше жди от него нормального отношения к тебе.

Серьезные отношения заканчиваются свадьбой

Не стоит думать о том, насколько быстро (теоретически) будут развиваться ваши отношенияеще до того, как вы сходите на свидание. Встречаясь с ним, ты не подписываешь контракт о том, что вы должны жениться.

Все парочки скучные и проблемные

Тебе может быть не так весело в компании подруг и их парней, но это не говорит о том, что парочки скучные. Просто тебе нечем заняться, пока они прячут языки друг у друга во рту. А проблемы и ссоры есть в любых отношениях между людьми - деловых, дружеских и романтичных. Последним отчего-то придают наиболее масштабного значения.

Все отношения начинаются по мужской инициативе

Если бы это действительно было так, то половина твоих знакомых не нашли бы любовь своей жизни еще ооочень долго. Просто женщины редко проявляют инициативу прямо и однозначно, поэтому у их спутников создается впечатление, что это была их идея :)

Отношения препятствуют карьерным достижениям

А вот и нет. Ты вряд ли бросишь работу и будешь целыми днями крутиться на бигуди, если у тебя появится постоянный парень. Наоборот, он сможет поддерживать тебя и подсказывать какие-то вещи, которые здорово помогут тебе настойчиво и уверенно продвигаться по карьерной лестнице.