Дело не в деньгах: семь мелочей, которые удешевят любой образ

Некачественная фурнитура

Невысокую цену чаще всего выдает дешевая фурнитура — у сумок она может быть ярко-золотой (скорее всего, детали начнут облезать уже спустя неделю ношения) или вовсе разноцветной.

В одежде нужно приглядываться к молниям и пуговицам. Причем если от сумки придется отказаться, то перешить пуговицы на платье, жакете или пальто можно самой. Пластик замени на акрил, и ты в тренде (а жакет выглядит раза в три дороже).

Дешевое кружево

Стилисты не перестают твердить, что модная и качественная одежда может стоить недорого, вот только на кружево это правило едва ли распространяется. В магазине этот материал может выглядеть хорошо, но после нескольких стирок появятся катышки, вылезшие нитки и мелкие дырочки.

Неаккуратные швы

Необработанные края сейчас в моде, а вот кривые швы — нет. Тем более что скрыть их можно, только надев что-то поверх.

Перед покупкой стоит внимательно проверить, как сшита вещь и не расходятся ли швы. А еще узор на ткани должен стыковаться.

Кстати, не забывай и про торчащие нитки — их нужно отрезать сразу же, как только заметишь.

Потертая бижутерия

Недорогая бижутерия, скорее всего, сохранит первоначальный вид совсем недолго.

Из-за воды и соприкасания с кожей с бижутерии может слезть краска, и носить ее после этого точно не стоит. То же самое относится к вывалившимся камушкам: если починить изделие сложно, лучше его выбросить, и в следующий раз обратить внимание на украшения подороже. Совсем необязательно покупать только благородные металлы — долго прослужить может бижутерия из акрила или дерева.

Пятна

Разумеется, одежда и обувь должна выглядеть опрятно. Так что не забываем о своевременной стирке. То же относится и к обуви — можно носить с собой влажные салфетки, чтобы протереть ботинки после пыльной улицы.

Катышки и дырочки

У всего есть срок годности, как бы аккуратно ты ни носила эту вещь. Белые кеды после десятка стирок желтеют, на свитерах и пальто появляются катышки. Такие вещи не стоит жалеть и продолжать носить, как бы уютно ты в них себя ни чувствовала (ну или вооружиться машинкой для удаления катышков).

Старые тренды

Не стоит носить некогда ультрамодную вещь, если ее записали в антритренды еще пару сезонов назад. Даже если она очень полюбилась и выглядит до сих пор прекрасно.