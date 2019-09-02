Богиня сковороды и скалки: кто из знаков Зодиака лучше всех готовит?

6 место — Весы

Почетное центральное место в гороскопе кулинаров занимают Весы, которые готовить умеют неплохо, но в еде очень привередливы (как и во всем остальном). И они не уверены, что смогут на своей кухне сотворить эталонный беф бургиньон, так что пойдут за ним в ресторан. А дома пусть будет борщ. Как вчера. И как, кстати, завтра. И чего вы все ноете? Кому надоело — тому Весы кильку в томате купила. Стол только не заляпайте.

5 место — Козерог

Открывают пятерку главных зодиакальных кулинаров Козероги, которые готовят очень хорошо. А могли бы, между прочим, готовить великолепно, восхитительно и божественно. Но для этого требуется дать своему кулинарному таланту волю, а Козероги этого очень не любят, потому что в их картине мира каждый должен заниматься своим делом: кулинары — придумывать рецепты, Козероги — готовить, не отступая от рецепта ни на шаг. Иначе будет, понимаете, бардак. А бардак для Козерога — синоним слова «преисподняя».

4 место — Дева

Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров Девы — люди, которые просто искренне любят готовить. Не есть, не кормить семью и не удивлять гостей, а именно готовить. Остаться наедине с мешком картошки и овощечисткой — лучшая медитация для Дев. Впрочем, итог медитации обычно такой, что пальчики оближешь. Вероятно, потому, что приготовление пищи — единственное в мире занятие, которым Дева занимается, ни о чем не думая. И никакого вам горя от ума.

3 место — Телец

Бронзовая медаль достается Тельцам — людям, которые любят еду во всех ее проявлениях: смотреть на еду, трогать еду, говорить о еде, есть еду. Готовить еду? О, да, дайте две! И еда отвечает им полной взаимностью: Тельцы не заморачиваются строгим следованием рецептам: есть ощущение, что еду они просто чувствуют, способны с первого взгляда отличить пачку муки, годную на блины, от пачки муки, годной на пирожки с капустой. Магия, не иначе.

2 место — Рак

Серебряная медаль достается Ракам, которые начинают готовить лет в пять — к моменту, когда соображают, что даже горелые оладушки очень-очень радуют уставшую после работы маму. Так что именитые шеф-повара могут сожрать свои дипломы, обмакнув их в гуакомоле: Раки их всех за пояс заткнут, во-первых, опытом, а во-вторых — врожденным талантом. Вот у вас в пять лет оладушки подгорали? Нет? То-то же. Вы-то в пять лет вообще думали, что они на кухне самозарождаются как-то.

1 место — Скорпион