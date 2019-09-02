Богиня сковороды и скалки: кто из знаков Зодиака лучше всех готовит?

Наш магический шар предсказывает неминуемое наступление осени и предвкушает грядущую кулинарную вакханалию: скоро наступит время яблочных пирогов, супов-пюре и глинтвейна, а пока Cosmo предлагает узнать, кто же из знаков Зодиака лучше всех готовит.
12 место — Водолей
Честно говоря, ставить Водолеев на последнее место несправедливо, потому что нельзя сказать, будто они плохо готовят. Водолеи вообще не готовят. Никогда. И уверяют, что попросту не умеют, а бутерброд с докторской колбасой — их кулинарный потолок (весьма кривоватый). Но мы в это не верим, потому что лично знаем Водолея, которая за вечер напекла 300 имбирных пряников божественной вкусноты. И даже обещала снова повторить этот подвиг. Лет через 30.
11 место - Стрелец
Типичная Бриджит Джонс: не в состоянии сварить макароны, чтобы они не полезли из кастрюли, как Чужой из живота жертвы. На самом деле Стрелец готовить умеет просто и вкусно, что не раз доказывала в походах, где из пачки гречки и банки тушенки умудрялась сотворить натуральный пир. Но в обычной жизни Стрелец прикидывается, что ее прекрасные руки произрастают из не менее прекрасного афедрона. Чтоб не припахали.
10 место — Лев
Львицы готовить не умеют не в силу отсутствия кулинарного таланта, а в силу безжалостного отношения окружающих: в том смысле, что из рук Львицы поклонники готовы сожрать даже плесневелый батон, посыпанный цианидом — просто в знак благодарности за то, что их допустили на кухню Самой. С другой стороны, ни один другой знак не получает столько комплиментов за великолепно отваренные магазинные пельмени: голодающие жрут их не просто урча, а облизывая пальцы по локоть и вознося таланту хозяйки цветистые хвалы. Вот все бы так, да?
9 место — Рыбы
Рыбы готовят точно так же, как делают все остальное: только в тот момент, когда придет вдохновение. К тому моменту, как кулинарное вдохновение их, наконец, настигает, Рыбки успевают забыть все, чему учили их мама и бабушка и действуют по принципу: главное — красиво накрыть на стол. А еда... зажарится как-нибудь!
8 место — Овен
Овны — люди практичные и прекрасно понимают, что КПД в лице накормленной семьи вовсе не стоит усилий, которые придется приложить для готовки какой-нибудь завалящей шарлотки, не говоря уже о Настоящем Борще. Поэтому нам неизвестно, как именно готовят Овны: все равно яичницу с помидорами испортить почти невозможно, а на большее они редко замахиваются.
7 место — Близнецы
Близнецы никогда не готовят для самих себя: бутылки кефира и полбатона будет вполне достаточно на завтрак, обед и ужин, а если что — можно банкой оливок перекусить. При этом для других Близнецы готовить любят. И даже умеют. Но поскольку регулярная практика отсутствует, а поражать гостей хочется, Близнецы сразу замахиваются на кулинарный шедевр и даже с ним справляются. Только и на кухне, и в душе Близнецов после этого воцаряется такой апокалипсис, что Близнецы берут кулинарную паузу на ближайшие несколько месяцев: да было бы ради чего так убиваться!
6 место — Весы
Почетное центральное место в гороскопе кулинаров занимают Весы, которые готовить умеют неплохо, но в еде очень привередливы (как и во всем остальном). И они не уверены, что смогут на своей кухне сотворить эталонный беф бургиньон, так что пойдут за ним в ресторан. А дома пусть будет борщ. Как вчера. И как, кстати, завтра. И чего вы все ноете? Кому надоело — тому Весы кильку в томате купила. Стол только не заляпайте.
5 место — Козерог
Открывают пятерку главных зодиакальных кулинаров Козероги, которые готовят очень хорошо. А могли бы, между прочим, готовить великолепно, восхитительно и божественно. Но для этого требуется дать своему кулинарному таланту волю, а Козероги этого очень не любят, потому что в их картине мира каждый должен заниматься своим делом: кулинары — придумывать рецепты, Козероги — готовить, не отступая от рецепта ни на шаг. Иначе будет, понимаете, бардак. А бардак для Козерога — синоним слова «преисподняя».
4 место — Дева
Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров Девы — люди, которые просто искренне любят готовить. Не есть, не кормить семью и не удивлять гостей, а именно готовить. Остаться наедине с мешком картошки и овощечисткой — лучшая медитация для Дев. Впрочем, итог медитации обычно такой, что пальчики оближешь. Вероятно, потому, что приготовление пищи — единственное в мире занятие, которым Дева занимается, ни о чем не думая. И никакого вам горя от ума.
3 место — Телец
Бронзовая медаль достается Тельцам — людям, которые любят еду во всех ее проявлениях: смотреть на еду, трогать еду, говорить о еде, есть еду. Готовить еду? О, да, дайте две! И еда отвечает им полной взаимностью: Тельцы не заморачиваются строгим следованием рецептам: есть ощущение, что еду они просто чувствуют, способны с первого взгляда отличить пачку муки, годную на блины, от пачки муки, годной на пирожки с капустой. Магия, не иначе.
2 место — Рак
Серебряная медаль достается Ракам, которые начинают готовить лет в пять — к моменту, когда соображают, что даже горелые оладушки очень-очень радуют уставшую после работы маму. Так что именитые шеф-повара могут сожрать свои дипломы, обмакнув их в гуакомоле: Раки их всех за пояс заткнут, во-первых, опытом, а во-вторых — врожденным талантом. Вот у вас в пять лет оладушки подгорали? Нет? То-то же. Вы-то в пять лет вообще думали, что они на кухне самозарождаются как-то.
1 место — Скорпион
Та-дамм! Почетное звание главного зодиакального кулинара достается Скорпионам. За то, что все, кого кормили Скорпионы — выжили. Просто Скорпион уверен, что не для того в нем могучий талант рос, чтобы разменивать его на всякие тоскливые супы и гарниры, а потому замахивается сразу на высокую кухню. И достигает в ней таких высот, что мало кто вообще понимает, из чего ЭТО сделано и как полагается ЭТО есть. Но которые ели — те, говорят, впали в наркотическую зависимость от стряпни Скорпиона. Мы, правда, от пробы пока воздерживаемся, но заслуженную золотую медаль выдаем.