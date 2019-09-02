Пять вещей, которые нельзя делать с мокрыми волосами

Если бы мы говорили об одном единственном правиле, которому необходимо следовать, чтобы эффективно поддерживать красоту волос, то оно бы звучало так: всегда имейте в виду, что мокрые волосы – это слабые волосы. Что это значит? Разберемся подробнее.

Структуру волоса образует белок кератин, который покрывает тонкий слой кутикулы. Как только на волос попадает вода, ее молекулы начинают просачиваться в пустоты, всасываться и вызывать набухание волоса. В результате кутикула претерпевает значительную деформацию: ее края начинают подниматься и трескаться.

Когда волосы высыхают, они «спускают» набранный объем. И тут-то их поджидает самое опасное: из-за деформированной кутикулы волосы становятся непослушными, ломкими и неприятными на ощупь, более подверженными повреждениям. Чтобы не усугубить ситуацию и сохранить здоровье волос, приводим перечень того, что ни в коем случае не следует делать с волосами после мытья или купания.

Не оставляйте волосы мокрыми на долгое время

Опять же, мокрые волосы – это слабые волосы. Чем дольше вы ходите с ними, тем беззащитнее они становятся. Для такого состояния специалисты даже придумали специальное название – гидро-усталость волоса. Однако ее довольно легко предотвратить.

Вытирайте насухо мокрую голову полотенцем и не ждите, пока они высохнут сами. Спать с мокрыми волосами специалисты также не советуют: если мокрые волосы начнут тереться о поверхность подушки, повреждений им не миновать. Ну, а об идеальной укладке утром придется только мечтать.

Сегодня на полках косметических салонов и специализированных магазинов можно найти широкий ассортимент кондиционеров, спреев и других средств, которые помогут защитить структуру волоса во время и после мытья. Так что без подмоги ваша шевелюра точно не останется.

Не расчесывайте волосы от корней до кончиков

Если во время мытья волосы запутались, не тянитесь сразу к расческе – сначала попробуйте распутать их с помощью пальцев: так вы минимизируете угрозу повреждений. Отдавайте предпочтение расческам с широкими зубчиками и всегда начинайте с кончиков волос – только потом плавно продвигайтесь вверх к корням. К слову, лучше всего воспользоваться расческой с широкими зубчиками до того, как волосы намокнут, чтобы сэкономить время и сохранить хорошее настроение после водной процедуры.

Не завязывайте мокрые волосы в высокий хвост

Когда ваши волосы намокают, они сильно растягиваются. Натяжение, которое испытывают волосы, когда вы завязываете их в хвост (особенно высокий), доставляет им немалый стресс, а если делать это часто, то очень скоро они станут ломкими и нездоровыми.

Вывод: всегда высушивайте волосы перед тем, как собирать их в прическу. Особенное внимание уделяйте материалу, из которого сделана заколка или резинка: мягкий пластик или мягкая ткань – оптимальный вариант, особенно если вы все-таки решились нарушить данный пункт.

Старайтесь не укладывать волосы влажными

Прибор для укладки мокрых волос обрабатывает их разгоряченной поверхностью, которая может достигать сотни и более градусов. Таким образом, вы просто нагреваете и доводите чуть ли не до кипения воду, находящуюся внутри волоса. Как это влияет на него, можете представить себе сами: вполне возможно, что такое beauty-испытание будет стоить ему жизни.

Будьте осторожны с термозащитными средствами на масляной основе

Такие средства могут либо сыграть вам на руку, либо стать причиной проблем с волосами. Дело в том, что некоторые масла обладают низким порогом горения. Это значит, что при нагревании они могут создать дополнительное натяжение и затруднить расчесывание волос. И это последнее, чего мы хотим для них.