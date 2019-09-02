Как правильно определить свой размер обуви

Как измерять:

1. Положите на пол лист белой бумаги. Одной ногой встаньте на него таким образом, чтобы стопа целиком помещалась на листе.

2. Длина стопы измеряется от самой выступающей точки пятки до конца первого или второго пальца (наиболее длинного).

Для удобства и точности измерений можно использовать угольник или, например, встать одной ногой внутрь обувной коробки.

3. Карандашом ваш помощник ставит на листе отметки, которые являются проекциями самой выступающей точки пятки и конца первого или второго пальца на плоскость листа бумаги.

4. Полученные отметки соедините и измерьте линейкой. Полученная величина в сантиметрах — длина вашей стопы.

Как определять свой размер ноги ФОТО: Скриншот Zen.Yandex.ru

5. Результаты сравните с табличными данными.

Французская размерная сетка ФОТО: Zen.Yandex.ru

Английская размерная сетка ФОТО: Скриншот Zen.Yandex.ru

6. Не забывайте, что размер зависит не только от длины стопы, но и от ее формы, полноты, подъема, наличия косточек и других особенностей, а также от дизайна обуви.