Как выглядит женское лицо, на которое мужчина всегда обратит внимание

Согласно The Daily Mail, женщина кажется более привлекательной, если у нее маленькая челюсть и полные щеки. Эта теория была выдвинута учеными из Университета Стирлинга.

По мнению экспертов, этими чертами лица обладают дамы с более высоким уровнем эстрогена, женского гормона, который заставляет мужчин подсознательно видеть мать своих будущих детей.

Какими еще особенностями обладает идеальное, по мнению мужчин, женское лицо?

Симметрия

Чем симметричнее лицо, тем лучше. Конечно, левая сторона рта не может быть точно такой же, как правая, но тем не менее, чем меньше разница между ними, тем привлекательнее лицо кажется противоположному полу.

Свежесть

Еще одной особенностью, привлекательной для мужчин, можно назвать «свежесть» лица, понимаемая ими как «молодость», «здоровье», и внимание! - «плодовитость». Мужчины считают, что женщина, у которой лицо не поражено дефектами кожи и прыщами, больше подходит для жены и матери, которая родит красивого, здорового ребенка.

Полные губы

Девушки с пухлыми губами, по мнению мужчин, сексуальнее, милее и привлекательнее. Видимо эту особенность девушки хорошо знают, вот откуда их повального увлечения «уткогубостью»!

Большие глаза

Точно так же мужчины относятся к размеру глаз. Часто, по их мнению, женщины с узкими глазами не проходят «тест на красоту», в отличие от женщин с большими глазами. В качестве дополнительного преимущества мужчины отмечают длинные и густые ресницы.

Веснушки

Удивлены? Да, лица с задорными точками на носу и щеках определенно привлекают мужчин больше. Но эта особенность всего лишь на пятом месте, поэтому не так значительна.

Маленький нос

Это, вероятно, предсказуемо. Маленькие носики больше нравятся мужчинам, чем большие. Хотя здесь есть оговорка, что если красоту девушки не портит большой нос, то они не против. Несмотря на это, дамы с милыми маленькими носами получили самые высокие оценки.