Ученые доказали, что мужчинам бесполезно спорить с женщинами

Чтобы разобраться в когнитивных способностях мужчин и женщин, шведские ученые изучили более 600 работ, написанных с 1973 по 2013 год. Время было потрачено не зря. Оказалось, что у женщин лучше развита эпизодическая память, что дает им преимущество в спорах. «Это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить», — цитирует Daily Mail одного из авторов исследования, Мартина Асперхольма.