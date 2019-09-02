Пн, 2.09.2019
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  • Ученые доказали, что мужчинам бесполезно спорить с женщинами

Ученые доказали, что мужчинам бесполезно спорить с женщинами

Женщина спорит с мужчиной. Иллюстративное фото

ФОТО: Phovoi R. / PantherMedia / Phovoi R.

Народная мудрость о том, что спорить с женщиной бессмысленно, получила подтверждение ученых. Исследование, как сообщает Cosmo, провели специалисты из Каролинского института в Швеции.

Чтобы разобраться в когнитивных способностях мужчин и женщин, шведские ученые изучили более 600 работ, написанных с 1973 по 2013 год. Время было потрачено не зря. Оказалось, что у женщин лучше развита эпизодическая память, что дает им преимущество в спорах. «Это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить», — цитирует Daily Mail одного из авторов исследования, Мартина Асперхольма.

Специалисты доказали, что представительницы прекрасной половины человечества лучше мужчин запоминают события из своей жизни и конкретные даты. У сильного пола развита лишь пространственная память. Мужчинам, например, проще запомнить путь к своей машине, оставленной на парковке.

Cosmo провел свое расследование и выяснил, существует ли женская логика, и так ли сильно мы отличаются от мужчин. Про знания мужчин о женской физиологии читайте в нашей статье.

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