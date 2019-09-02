Правила развода: как сказать мужчине, что ты его разлюбила?

1. Подумай еще раз

Когда ты скажешь ему: «Давай разойдемся!» — ты не сможешь вернуть слова обратно. Если не уверена, не спеши.

2. Не используй расставание как аргумент в споре

Это сразу снижает доверие к тебе как к человеку. И это просто некрасиво! Слово «развод» не должно звучать на повышенных тонах.

3. Выбери момент

Вы оба должны быть спокойны и не никуда не спешить. К тому же говорить об этом в новогоднюю ночь или в первый день на новой работе — значит разрушить гораздо больше, чем сами отношения.

4. Не вовлекай детей

Лучше всего если их не будет рядом. И дети не должны быть аргументом при разговоре. Боишься, что его реакция будет неадекватной? Встречайся на нейтральной территории.

5. Говори конкретно, понятно, без эмоций

Например: «Я уже давно не чувствую себя счастливой, наши отношения не меняются. Мне жаль это говорить, но я хочу разойтись». Или: «Мне нужен перерыв на несколько месяцев».

6. Будь готова к его реакции

Не превращай разговор в ссору и не вставай в позу обиженной. Не обвиняй его в происходящем, старайся говорить за себя.

7. Продумай дальнейшие действия

Кто, когда и куда уедет, где все будут жить. На основные вопросы у тебя должен быть готовый ответ.

8. Дай ему время