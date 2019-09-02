Правила развода: как сказать мужчине, что ты его разлюбила?

Итак, ваш роман явно не удался, и ты хочешь расстаться с партнером. Как поговорить об этом? Если вам придется разводиться, от итогов этой беседы зависит очень многое! Психологи Cosmo рассказывают, как правильно преподнести эту новость.
1. Подумай еще раз
Когда ты скажешь ему: «Давай разойдемся!» — ты не сможешь вернуть слова обратно. Если не уверена, не спеши.
2. Не используй расставание как аргумент в споре
Это сразу снижает доверие к тебе как к человеку. И это просто некрасиво! Слово «развод» не должно звучать на повышенных тонах.
3. Выбери момент
Вы оба должны быть спокойны и не никуда не спешить. К тому же говорить об этом в новогоднюю ночь или в первый день на новой работе — значит разрушить гораздо больше, чем сами отношения.
4. Не вовлекай детей
Лучше всего если их не будет рядом. И дети не должны быть аргументом при разговоре. Боишься, что его реакция будет неадекватной? Встречайся на нейтральной территории.
5. Говори конкретно, понятно, без эмоций
Например: «Я уже давно не чувствую себя счастливой, наши отношения не меняются. Мне жаль это говорить, но я хочу разойтись». Или: «Мне нужен перерыв на несколько месяцев».
6. Будь готова к его реакции
Не превращай разговор в ссору и не вставай в позу обиженной. Не обвиняй его в происходящем, старайся говорить за себя.
7. Продумай дальнейшие действия
Кто, когда и куда уедет, где все будут жить. На основные вопросы у тебя должен быть готовый ответ.
8. Дай ему время
Не нужно сразу говорить о разводе детям и родителям, потому что в ближайшие дни ситуация может измениться. Кроме того, многим людям нужно привыкнуть к резким изменениям, если они не ожидали ничего подобного.