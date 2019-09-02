15 хитростей, которые вы непременно захотите попробовать у себя на кухне

1) Пищевая сода и уксус на глазах расправятся с жиром в духовке. Просто нанесите смесь на проблемные места, а потом очистите их губкой или щеткой.

2) Свежую зелень и травки для блюд можно измельчить, отправить в контейнер для льда, залить водой или оливковым маслом и заморозить. Потом такие кубики можно добавлять в любое блюдо.

3) Тубус от чипсов Pringles можно использовать как контейнер для хранения спагетти.

4) Чтобы губки для посуды быстрее сохли, храните их в вертикальном положении.

5) Нейтрализовать запах лука или чеснока, въевшегося в пальцы рук, под силу пищевой соде и лимонному соку.

6) Чтобы ускорить процесс созревания зеленых бананов, поместите их в бумажный пакет и добавьте в него целое яблоко.

7) Держите орехи в холодильнике. Холод помогает сохранить все натуральные масла.

8) Время от времени деревянные ложки следует кипятить в кастрюле с водой и отправлять сохнуть на солнце. Так вы избавитесь от всяческих микробов, для которых дерево считается излюбленным местом обитания, а также въевшихся запахов еды.

9) Мягкие продукты и блюда - сыр, чизкейк, рулеты можно аккуратно нарезать зубной нитью без запаха.

10) Чтобы одним движением нарезать около десятка помидор черри, вам понадобится две тарелки, которыми вы зажмете помидоры и просто проведете ножом между ними.

11) Чтобы быстро отчистить микроволновую печь изнутри, просто поместите в нее лимон и включите время на пару минут. Уберите лимон и протрите стенки печи тряпкой.

12) Чтобы не допустить быстрого гниения томатов, храните овощи стеблевой частью вниз.

13) Чтобы быстро размять сливочное масло, можно натереть его на терке.

14) Смесь сока свежего лимона и соли нейтрализует неприятные запахи, въевшиеся в деревянную доску.

15) Чтобы бананы дольше оставались свежими и не чернели, верхнюю часть связки оберните стрейч-пленкой или пищевой фольгой.