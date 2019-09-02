Пн, 2.09.2019
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  • Маринованные огурчики с чесноком: рецепт культовой заготовки на скорую руку

Маринованные огурчики с чесноком: рецепт культовой заготовки на скорую руку

Маринованные огурцы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Olga Sergeeva / PantherMedia / Olga Sergeeva

«Настоящая классика и одна из лучших заготовок на скорую руку. Подождите всего несколько часов, и уже можно снимать пробу», — говорит Мария Королева, российский кулинарный блогер и автор сборника рецептов «Золотой запас». Ее рецепт предлагает издание «7дней.ру».

 

Ингредиенты

Огурцы350 г
Уксус40 мл
Вода160 мл
Сахар20 г
Чеснок2—3 зубчик
Зира (кумин)1/2 ч. л.
Соль1/2 ч. л.
Перец белый4-5 шт.
 
Приготовление
  1. Чеснок очистить.
  2. Огурцы нарезать кружочками.
  3. Положить огурцы и чеснок в банку, плотно утрамбовать.
  4. Приготовить маринад.
  5. Смешать в кастрюле уксус, воду, соль, сахар, зиру и перец.
  6. Вскипятить.
  7. Залить огурцы горячим маринадом, закрыть крышкой, встряхнуть.
  8. Оставить остывать.

Приятного аппетита!

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