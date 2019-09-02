Маринованные огурчики с чесноком: рецепт культовой заготовки на скорую руку

«Настоящая классика и одна из лучших заготовок на скорую руку. Подождите всего несколько часов, и уже можно снимать пробу», — говорит Мария Королева, российский кулинарный блогер и автор сборника рецептов «Золотой запас». Ее рецепт предлагает издание «7дней.ру».
Ингредиенты
|Огурцы
|350 г
|Уксус
|40 мл
|Вода
|160 мл
|Сахар
|20 г
|Чеснок
|2—3 зубчик
|Зира (кумин)
|1/2 ч. л.
|Соль
|1/2 ч. л.
|Перец белый
|4-5 шт.
Приготовление
- Чеснок очистить.
- Огурцы нарезать кружочками.
- Положить огурцы и чеснок в банку, плотно утрамбовать.
- Приготовить маринад.
- Смешать в кастрюле уксус, воду, соль, сахар, зиру и перец.
- Вскипятить.
- Залить огурцы горячим маринадом, закрыть крышкой, встряхнуть.
- Оставить остывать.
Приятного аппетита!