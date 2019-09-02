Маринованные огурчики с чесноком: рецепт культовой заготовки на скорую руку

«Настоящая классика и одна из лучших заготовок на скорую руку. Подождите всего несколько часов, и уже можно снимать пробу», — говорит Мария Королева, российский кулинарный блогер и автор сборника рецептов «Золотой запас». Ее рецепт предлагает издание «7дней.ру».