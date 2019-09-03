Ринопластика – десять причин взвесить эту возможность

Время от времени в таблоидах появляются заголовки, рассказывающие нам о том, что тот или иной артист или знаменитость втайне сделали ринопластику. Обычная реакция на такие новости – подтрунивающее осуждение вроде «не умеют достойно стареть и цепляются за молодую внешность». Однако в действительности ничего не может быть дальше от правды. Дешевые заголовки, призванные привлекать внимание, хороши для продажи новостей, но они не дают и толики информации о реальных и очень важных плюсах ринопластики.