Ринопластика – десять причин взвесить эту возможность

Тысячи женщин, мужчин и даже детей ежегодно проходят через операцию по исправлению носа. Причин, почему эти люди принимают решение в пользу ринопластики, множество, от эстетических до медицинских. У многих результат полностью меняет жизнь.
Время от времени в таблоидах появляются заголовки, рассказывающие нам о том, что тот или иной артист или знаменитость втайне сделали ринопластику. Обычная реакция на такие новости – подтрунивающее осуждение вроде «не умеют достойно стареть и цепляются за молодую внешность». Однако в действительности ничего не может быть дальше от правды. Дешевые заголовки, призванные привлекать внимание, хороши для продажи новостей, но они не дают и толики информации о реальных и очень важных плюсах ринопластики.
На самом деле существует множество причин для ринопластики – исправление внешнего вида, устранение последствий травм, улучшение дыхания. Мы составили рейтинг десяти самых важных примеров того, как ринопластика может улучшить качество жизни:
- Уверенность в себе – повышение самооценки – главная причина, почему большинство людей выбирает ринопластику.
- Улучшение дыхания – люди, долгое время страдающие из-за затрудненного дыхания, находят решение именно в ринопластике или ее комбинации с септопластикой.
- Посттравматическая коррекция – идет ли речь о носе, сломанном в результате удара или падения, ринопластика помогает как улучшить внешний вид, дыхание, так и уменьшить боль, которую может вызывать травма.
- Проблемы с придаточными пазухами носа – если нос постоянно забит, дыхание затруднено и болит голова, то именно ринопластика может избавить вас от всех перечисленных проблем.
- Ревизия – иногда случается, что первая операция не оправдывает ожиданий. В таком случае процедура производится повторно, чтобы достигнуть первоначальной цели. Чтобы этого избежать, нужно обращаться к лучшим специалистам в своей области.
- Коррекция врожденных дефектов – к сожалению, природа одаривает всех по-разному, и зачастую людям приходится самим решать вопросы со своей внешностью. Те, кто прибегает к ринопластике по этой причине, как правило, больше всех довольны результатами.
- Симметрия – ринопластика способна значительно улучшить симметрию лица.
- Травля в школе – ставшая в последнее время очень резонансной тема является удивительно большой мотивацией для ринопластики. Когда твоя внешность отличается от других, это сильно затрудняет жизнь, особенно в переходном возрасте. Операция по коррекции носа может помочь в решении этой проблемы.
- Храп – он часто становится поводом для шуток, однако в реальности храп является признаком серьезного нарушения здоровья, обуславливающего чрезмерную усталость.
- Карьера – доказано, что ринопластика повышает самооценку людей, что в свою очередь увеличивает шансы на успешную карьеру. При построении карьеры знания и умения, безусловно, важны, но без уверенности в себе вы не сможете применить даже свои лучшие навыки.
Очевидно, что причины для ринопластики могут быть самые разные. Важно убедиться, что это подходит вам, понять, каковы ваши ожидания и каким может быть конечный результат. Для того чтобы результат был наилучшим, всегда разумнее обращаться к лучшим специалистам. В Эстонии таковых представляет The Health Clinic с ее заботливым персоналом и высококвалифицированными хирургами, обладающими международным опытом работы. Первым шагом обязательно должна стать консультация, на которую можно записаться ЗДЕСЬ.
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