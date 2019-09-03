«Я бросил работу, чтобы сидеть с детьми. Нас содержит жена»

Он умеет заплетать косички и делать хвостики, научился печь любимые коврижки своих детей и без проблем одевать их по утрам. Однажды, когда он привел всех четверых детей в парикмахерскую, ожидавшая своей очереди мать назвала его суперпапой.

Джаред Джонс не согласен: он всего лишь привел детей в назначенное место в назначенное время. А поскольку он сидит с ними дома, то это его основное занятие.

Конечно, они с женой не планировали такого радикального изменения карьеры, когда решили завести ребенка. Но на одном они не остановились, а когда вот-вот должен был родиться четвертый малыш, от них ушла няня. Старшему на тот момент было восемь лет, средним — три года и год. И Джаред, и его жена работали. Джаред был бренд-менеджером в компании по производству игрушек, а его супруга — педиатром-анестезиологом.

Чтобы продолжать прежний образ жизни, нужна была постоянная няня, которая жила бы вместе с семьей. Однако, посчитав доходы и расходы, Джаред осознал, что его заработок не покрывает услуги такой няни.

ФОТО: Courtesy of Jared Jones

Я почувствовал себя полным неудачником, поскольку зарабатывал недостаточно,

— пишет мужчина на Вestlifeonline.

У Джареда никогда раньше не было мыслей не работать. Ему нравилось быть в окружении коллег, анализировать графики, устраивать презентации и творчески решать проблемы. Но кто-то должен был остаться дома с детьми, и он сказал жене, что готов к этому. Оказалось, что она и сама не против, но ждала, что он сам примет такое судьбоносное решение. Уж кто-кто, а врачи в Америке зарплатой не обделены.

На деле все оказалось не так уж страшно. Родственники поддержали, единомышленников нашлось немало. Встречаются и критики, конечно, но на них Джаред уже привык не обращать внимания.

Джаред был в принципе готов к ежедневной рутине ухода за детьми — отец четверых как-никак. Из-за того, что жену нередко вызывали на работу, он оставался сидеть с детьми довольно часто. Так что научился готовить, стирать, убирать и т. п. Но не был готов к тому, что так мало будет успевать. И к тому, что круг его общения окажется пугающе узок.

Я отвожу детей в школу, занимаюсь в спортзале, делаю работу по дому и разрабатываю дизайн нашего дворика, иногда встречаюсь поболтать со старым приятелем, планирую меню, а потом встречаю детей со школьного автобуса (детям сейчас от 12 до четырех лет). Теперь начинаются занятия: музыкальные, спортивные, танцевальные и логопедические. Я рядом с детьми, когда у них трудности и удачи. А в конце дня я смотрю любимый сериал с женой. Когда все так, мне нравится ложиться спать усталым, но довольным,

— расписывает свой режим дня Джаред.

Однако бывают дни, когда с самого утра все идет наперекосяк. Кто-то заболевает. Неожиданно ломается машина.

ФОТО: Courtesy of Jared Jones

Все ругают мое изысканное блюдо. Я забываю о важном мероприятии и понимаю, что физически не успею все сделать. В эти дни я ненавижу свой статус. Мне снова хочется быть бизнесменом и есть горячую пищу, приготовленную не мной. В такие дни я скорее бы заплатил кому-то, чтобы они посидели с моими детьми, а я — в своем офисе,

— добавляет многодетный отец.

За эти четыре года Джаред привык сидеть дома с детьми.

Я мог бы найти работу, которая покрыла бы расходы на няню. Но я предпочитаю оставаться с детьми. Это мой выбор — делать то, что нужно моей семье,