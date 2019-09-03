Вт, 3.09.2019
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  • В Чехии женщина в коме родила здорового ребенка

В Чехии женщина в коме родила здорового ребенка

Новорожденный. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Врачи чешского города Брно на протяжение двух месяцев поддерживали жизненные функции беременной женщины с наступившей смертью мозга.

Благодаря работе специалистов с помощью кесарева сечения на свет появился здоровый младенец. О необычном случае журналистам сообщил сотрудник городской больницы Павел Жара, пишет Elu24.

Врач отметил, что на 16 неделе беременности у матери наступила смерть мозга, но врачи приняли решение бороться за жизнь ребенка. Они поддерживали жизненные функции в теле женщины, пока малышу в ее утробе не исполнилось 24 недели – этот возраст считается жизнеспособным. По имеющимся данным, в мире зафиксировано не более десятка подобных случаев.

При рождении ребенок весил 2,13 килограмма при росте 42 сантиметра.

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