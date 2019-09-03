Семь продуктов, которые можно есть даже ночью

Свекла. Она содержит много бетаина - липотропного вещества, регулирующего жировой обмен. Благодаря бетаину пища лучше усваивается, а организм активнее сжигает жир.

Яйца вкрутую и белковый омлет. Яйца низкокалорийные, при этом обеспечивают организм полезным для мышечной массы белком, а также содержат в себе полезные жиры. Их можно отварить заранее и поместить в холодильник – даже их ночное употребление в разумном количестве не даст поправиться.

Творог. Этот продукт не у всех вызывает энтузиазм, а, между тем, для худеющих и для тех, кто следит за фигурой, творог – один из самых лучших помощников. Он является источником микроэлементов, которые важны для активных обменных процессов и эффективно способствует укреплению мышечной массы.

Сельдерей. Его употребление стимулирует пищеварительные процессы и способствует регулярному посещению туалета.

Морковь с хумусом. Такой прием пищи в ночное время вполне разрешен с точки зрения диетологии. Организм при этом получает изрядную порцию витаминов и антиоксидантов, которые оказывают антисептическое, обезболивающее, противовоспалительное и противосклеротическое действие, улучшают состояние кожи и способствуют омоложению.