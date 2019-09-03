Есть только одна вещь, из-за которой женщинам в Грузии стоит переживать

Грузия! Можно перечислить огромное число причин, по которым необходимо отправиться в эту щедрую страну, и, вероятнее всего, есть только одна вещь, из-за которой стоит переживать ее гостям, особенно женщинам, пишет Rus.TVNET.lv.

Теплая, нежная вода серных источников обнимает, словно руки любимого человека, и кажется, что могучие горы курорта Саирме, как самые приближенные подданные, понимающе наблюдают за этим моментом.

Изначально сила и чистая радость наполняют каждую клеточку, стирая проклятия стресса цивилизации.

Грузия... эта земля действительно обладает магической силой, и она способна сделать счастливее всех, кто сюда приезжает.

ФОТО: пресс-фото

Для здоровья и блеска в глазах

Чартерным рейсом прилетаю в Кутаиси, который находится почти в центре Грузии. Можно отправиться в любую сторону - куда только захочется. Те, кто еще помнит советские времена, знают о боржоми и минеральных водах с пикантным привкусом курортных романов.

Ранее доступный лишь военно-морскому флоту СССР санаторий "Цхалтубо" превратился в Legend Spa Resort, и ныне

похожий на версальский дворец комплекс зданий с парками и садами соблазняет радоновыми водными процедурами, которые обладают чудодейственной силой в лечении различных заболеваний костей.

Часть зданий была реновирована, но оставшаяся архитектура сталинского ампира добавляет особый шарм всему. Такой микс современного и исторического, который создает сюрреалистические ощущения, особенно при взгляде на комнаты, кровать, ванну, где отдыхал сам Отец народов. Те же противоречивые ощущения возникают при взгляде на совершенно заброшенные величественные санатории, мраморные колонны, поросшие плющом, и комнаты без дверей и окон, в которых поселились абхазские военные беженцы и бездомные собаки. О военном конфликте 2008 года напоминают разрушенные танками дороги и заброшенные здания.

Грузия похожа на раненую, немного уставшую, но столь прекрасную и вдохновляющую птицу, которая терпеливо лечит свои раны и медленно поднимается вверх.

Всего в часе езды от Кутаиси находится курорт Саирме с целой палитрой минеральных вод: для почек, для желудка или печени, для регулирования кровяного давления. Пей, окунайся в теплые серные источники и... будь здоров! Свежий воздух и живописные виды действуют как лучшая пищевая добавка и допинг естественной радости.

ФОТО: пресс-фото

Чтобы побаловать свои глаза и душу, вы можете посетить многочисленные грузинские монастыри, которых насчитывается около двух тысяч. Как смеются грузины,"у нас нет нефти, но святых мест хоть отбавляй". Будь то Гелатский монастырь, где похоронен царь Давид, или спрятанная в горах полузаброшенная церковь с потрясающими средневековыми настенными росписями и иконами - они очаровывают соприкосновением с вечным покоем.

Грузины так гордятся своими героями, которые боролись против или за, что к ним невольно будто прилипли самооценка и безрассудство тех завоевателей.

Прилипла и приверженность православным традициям (если вы входите в монастырь, необходимо себя закутать так, чтобы сквозь одежду нельзя было разглядеть никакуючасть тела).

Интересно, что патриарх Грузинской Православной Церкви Илия II совсем недавно нашел гениальный способ, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Стоит напомнить, что после восстановления независимости в 1991 году Грузия оказалась в экономической изоляции, из-за чего тысячи людей уехали за границу в поисках работы.

И тогда Илия II объявил, что лично будет крестить каждого третьего ребенка в семье и станет его крестным отцом. У Патриарха уже более 48 000 крестников.

ФОТО: пресс-фото

Божественные грехи

Фразу "каждый гость послан Богом" грузины воспринимают буквально. Длинные деревянные столы накрываются так, что просто ломятся от обилия еды. Ежедневная грузинская трапеза состоит как минимум из шести приемов пищи, а гостям подают не менее двенадцати блюд. В общем, вы уже поели то, что мы обычно называем стартерами - овощной салат, баклажаны в масле с грецкими орехами, различные мясные закуски.

И тут начинают приносить сациви, хинкали, бадриджаны, хачапури, долму и жаренное на костре мясо с кукурузными лепешками - все это не только съесть - запомнить невозможно.

Вино здесь, как говорится, течет рекой и подается в больших кружках для воды. Между прочим, в жаркую погоду рекомендуется пить именно белое вино. Со стороны кажется, что все грузины только и делают, что без перерыва пьют вино, но в то же самое время среди них почти нет алкоголиков. Обычный обед превращается в настоящее застолье с тостами, песнями, грузинским острым юмором, танцами, и три-четыре часа пролетают незаметно.

Небольшое примечание: если вы действительно хотите насладиться подлинной грузинской кухней, ищите небольшие семейные рестораны, где какая-нибудь бабушка Лела на своей маленькой кухне создает кулинарные чудеса из местных продуктов.

И еще: если у какой-нибудь дамы остались в памяти, возможно, внушенные мамой стереотипы о назойливых грузинских мужчинах, которые следуют за каждой блондинкой, крича ей "девушка, девушка", то, к счастью, они благополучно отправлены в советский фольклорный архив. Грузинские мужчины сдержанные, добрые и отзывчивые.

Единственное, о чем действительно стоит беспокоиться женщине, побывавшей в этой стране, - это лишний вес. Некоторое время по возвращении из Грузии желательно не вставать на весы.

Но это определенно компенсируется сияющим цветом лица, энергетическим зарядом, переизбытком витамина D и опьяняющими, как грузинское вино, воспоминаниями.