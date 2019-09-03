Маски сброшены: истинное обличье женщин каждого знака Зодиака

Овен

На первый взгляд, это сильная и несгибаемая женщина, настоящая железная леди. И лишь самые близкие люди знают, что внутри нее до сих пор сидит неугомонный ребенок.

Эта женщина очень боится одиночества и страшится окончить свои всеми забытой. Однако она часто скрывает свои истинные эмоции.

Телец

Эта леди любит производить на окружающих впечатление спокойной и уравновешенной персоны, у которой всегда все под контролем. Больше всего на свете она боится того, что все пойдет не так, как ей хочется.

Но под маской спокойствия Тельца скрыт настоящий ураган эмоций и чувств. Однако представители этого знака очень неохотно демонстрирует уязвимость и неуверенность в себе даже самым близким людям.

Близнецы

На первый взгляд, эта женщина выглядит беспечной, веселой и забавной. Она любит поговорить. Что уж там, она готова болтать часами.

И лишь немногие из ее окружения знают о том, что под очаровательным образом веселушки-хохотушки скрывается женщина, способная устроить грандиозный скандал. Конечно, все с той же милой улыбкой на лице.

Рак

Тем, кто только познакомился с этой женщиной, она может показаться настоящей мечтой: теплой, заботливой и всегда готовой оказать дружескую поддержку. Однако на самом деле эта женщина может быть крайне эгоистичной, оказывая внимание лишь потому, что ей что-то нужно взамен.

Лев

Эта женщина может показаться суровой королевой, на которую страшно даже поднять глаза. Но стоит вам познакомиться с ней поближе, и вы поймете, насколько у нее большое и любящее сердце. А еще — она самоотверженный, щедрый и заботливый друг.

Дева

Деву порой могут воспринимать, как холодного и расчетливого человека. Но на самом деле она жаждет любви, нежности и заботы. Она просто далеко не всегда способна показать, что хочет именно этого.

Весы

Эта леди может показаться вам наивной и невинной, словно ребенок. Она создает впечатление простушки, за которую все проблемы решает ее партнер.

На самом деле она отлично знает, чего хочет, и вполне готова манипулировать окружающими, если только это поможет ей добиться цели.

Скорпион

Внешне эта девушка выглядит заносчивой, не стесняющийся высказывать свое мнение, но никто не знает о том, какой секрет таится в ее сердце.

Несмотря на ее внешнюю неприступность и сложный характер, женщина-Скорпион умеет быть верной, преданной и любящей.

Стрелец

Женщина-Стрелец — это свободная женщина, любящая жить так, как она того хочет. Но неважно, насколько сильно она демонстрирует, что ей все равно, что о ней думают окружающие — на самом деле ради признания и славы она готова пойти на многое.

Именно по этой причине она так часто жалуется на то, что мир к ней несправедлив.

Козерог

Она всегда пытается выглядеть уравновешенной и расслабленной, и никогда не забывает напомнить вам о том, что она мудрый и опытный человек.

Однако под этой маской скрывается упрямый ребенок, которому невероятно сложно пойти на компромисс. Если она с вами не согласна, не ожидайте от нее, что она признает справедливость ваших аргументов. «Я сказала нет — значит, нет! Конец дискуссии».

Водолей

Маска этой женщины толще и непроницаемее, чем у всех остальных знаков. Она любит все яркое, цветное и эксцентричное. За маской показной храбрости скрывается тонкий психолог. А еще эта женщина способна поставить чужие интересы выше своих.

Рыбы