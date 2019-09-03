Плохая наследственность: пять генов, которые приводят к раку

Как понять, что вам срочно нужен генетический тест.
С тех пор как ученые расшифровали структуру ДНК, и начала бурно развиваться молекулярная биология стало многое известно о том, почему у людей возникает рак. Нормальная клетка превращается в опухолевую, когда в ней происходят определенные мутации. В первую очередь это касается генов, регулирующих рост и размножение клеток, ответственных за «починку» поврежденной ДНК.
Многие из этих мутаций человек приобретает в течение жизни. Чаще всего это и становится причиной рака. Но некоторые «неправильные» гены можно получить по наследству от родителей, пишет Health.mail.
Рак молочной железы и яичников
Рак молочной железы – одно из самых распространенных женских онкологических заболеваний. По некоторым данным, такая злокачественная опухоль будет в течение жизни диагностирована у каждой двадцатой женщины. В 5% случаев причиной становится мутация в генах BRCA1 и BRCA2. В норме они отвечают за восстановление поврежденной ДНК.
Мутации BRCA1 и BRCA2 повышают риск рака молочной железы на 80%, рак яичников – на 20–40%. У мужчин с мутацией в гене BRCA1 повышен риск рака простаты, при мутации BRCA2 – рака молочной железы. Носитель мужского пола, скорее всего, не заболеет, но может передать дефектный ген дочери.
Самая знаменитая носительница мутации BRCA – Анджелина Джоли. Рак молочной железы унес жизни ее мамы, тети и бабушки. Узнав, что она унаследовала дефектные гены, актриса решила не дожидаться печального исхода. Она согласилась на две профилактические операции: удаление молочных желез и яичников.
Наследственный неполипозный рак толстой кишки (синдром Линча)
Рак толстой кишки входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний. В России у мужчин он находится на пятом месте, у женщин – на четвертом. Около 3% злокачественных опухолей развиваются у людей, страдающих синдромом Линча. Он возникает из-за мутации в одном из генов группы MMR, отвечающих за восстановление поврежденной ДНК.
Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному принципу, то есть мутантный ген в полную силу проявит себя, даже если второй ген, полученный от другого родителя, в норме. При этом риск заболеть раком кишки составляет от 80 до 90%. Обычно опухоль возникает в молодом возрасте – до 50 лет. Одновременно могут возникнуть злокачественные новообразования в желудке, тонкой кишке, матке, яичниках, почечных лоханках, желчных протоках, головном мозге, на коже.
Семейный аденоматозный полипоз
Как и синдром Линча, это заболевание связано с доминантным геном, поэтому оно возникает, даже если ребенок получил от одного из родителей нормальный ген. Мутация возникает в гене APC, регулирующем клеточный рост.
К 35 годам почти у всех людей с семейным аденоматозным полипозом в кишечнике возникает 100 и более полипов – разрастаний на слизистой оболочке. Они быстро превращаются в злокачественные опухоли. Если ничего не предпринимать, смерть от рака к 40 годам практически гарантирована. Единственная надежная мера профилактики – операция по удалению толстой кишки, как только установлен диагноз. Чаще всего до того как разовьется рак, полипы никак себя не проявляют. Иногда из-за них появляется примесь крови в стуле.
Существует более легкая форма заболевания, когда полипов меньше 100, и они появляются в более позднем возрасте. Диагноз можно установить с помощью эндоскопического исследования толстой кишки – колоноскопии.
Синдром Ли-Фраумени
Один из важнейших генов, предотвращающих развитие злокачественных опухолей – TP53. Он кодирует белок p45, который часто называют «стражем генома». Когда в клетке возникают мутации, и она становится «неправильной», p53 «приказывает» ей совершить «самоубийство», запускает процесс запрограммированной клеточной смерти – апоптоз.
Если ребенок рождается с мутацией в таком важном гене, у него сильно повышен риск разных злокачественных опухолей: рака почек, коры надпочечников, головного мозга, молочной железы, толстой кишки, поджелудочной железы, лейкемии, меланомы, саркомы (опухолей из соединительной ткани). Онкологические заболевания у таких людей обычно развиваются в детстве или в молодом возрасте. Риски заболеть в течение жизни составляют 85%. К сожалению, не существует специальных скрининговых программ, с помощью которых можно было бы выявлять людей с мутацией TP53 в раннем возрасте. Поэтому и профилактику проводить очень сложно.
Множественная эндокринная неоплазия
Это заболевание возникает при мутации в гене RET, который контролирует рост, размножение и развитие клеток. Основная опасность такого генетического дефекта – высокий риск медуллярного рака щитовидной железы. Вероятность развития злокачественной опухоли в течение жизни составляет от 90 до 100%.
В зависимости от того, какое именно нарушение произошло в гене RET, рак щитовидной железы может развиваться в разном возрасте. Иногда врачи рекомендуют удалить щитовидную железу еще в раннем детстве.
Медуллярный рак щитовидной железы – относительно редкое онкологическое заболевание, поэтому, если оно диагностировано, это должно стать поводом для генетического анализа.
Когда срочно нужно провериться?
На то, что определенные злокачественные опухоли передаются по наследству, указывают некоторые признаки:
Одинаковые злокачественные опухоли были диагностированы у многих родственников. Особенно нужно насторожиться, если это редкий тип рака.
У членов семьи диагностируют рак в молодом возрасте. Большинство онкологических заболеваний – удел пожилых людей, потому что мутации накапливаются в течение всей жизни. Если же «неправильные» гены есть у человека с рождения, они, скорее всего, проявят себя намного раньше.
Если у человека диагностировано сразу две злокачественных опухоли или больше. Например, женщина с опухолью молочной железы и яичника с высокой вероятностью может оказаться носительницей дефектного гена BRCA.
Если опухоли возникли одновременно в двух парных органах, например, в обоих легких или молочных железах.