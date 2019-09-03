У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК

В организмах детей, зачатых с помощью репродуктивных технологий, выявили особые генетические маркеры, пишет Nature Communications. Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.

Таковы результаты эксперимента, проведённого учёными из Австралии. Они исследовали кровь примерно 400 младенцев — и зачатых естественным способом, и "из пробирки". Ни у одного из них не было никаких врождённых заболеваний, подчеркнули учёные. Когда дети выросли, то есть спустя два-три десятка лет, их снова попросили сделать анализ.

Выяснилось, что у тех, кого зачали "искусственно", было 136 изменённых участков ДНК. Однако со временем эти метки просто исчезли, то есть у взрослых их уже не обнаружили. Генетики провели дополнительные подробные исследования и снова не нашли никакой разницы между детьми "из пробирки" и зачатыми так, как предусмотрено природой.