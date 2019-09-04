Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, представительницы которых сами строят свое счастье

По словам астролога, представительницы этих знаков Зодиака предпочитают брать судьбу в свои руки.
Известный астролог Павел Глоба рассказал, представительницы каких знаков Зодиака предпочитают самостоятельно ковать свое счастье. не надеясь на «погоду у моря».
Так, женщины-Близнецы с оптимизмом смотрят на жизнь и искренне верят в собственную удачу. Они настроены и романтично и расчетливо одновременно. Такие женщины не будут жить с «папиком», если в паре нет любви, но и пустословы со своими воздушными замками не смогут тратить их драгоценное время.
В случае неудачи на любовном фронте представительницы этого знака становятся сильнее и бросаются на поиски нового кандидата. В конце концов благодаря упорству им удается построить большое личное счастье.
Стрельцы постоянно сталкиваются в жизни с безответным чувством, что приносит им много страданий. Спустя время они начинают понимать свои ошибки и обретают счастье к зрелости. Тем не менее, в любом собственном возрасте представительницы этого знака Зодиака находят много плюсов и наслаждаются жизнью.
Водолеи могут быть слишком помешаны на поиске счастья, на что бросают без преувеличения все силы и методы, пользуясь даже приметами и правильной расстановкой мебели в доме. Ради того, чтобы встретить человека всей своей жизни, они могут пойти на все, даже если понимают, что новая попытка построить отношения полностью их истощит.