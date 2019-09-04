Берем на заметку! 46-летняя Юлия Высоцкая раскрыла секреты своей красоты

46-летняя Юлия Высоцкая вызывает восхищение у многих поклонников не только своим образом жизни, кулинарными талантами, но и внешним видом. Телеведущая обладает стройной фигурой и сияющим внешним видом. Более того, знаменитость, в отличие от многих звезд, не боится показываться на публике без косметики. К примеру, в своем Instagram Высоцкая часто публикует снимки, на которых запечатлена без макияжа, пишет Viva.ua.
Подписчики Юлии часто интересуются у нее, как ей удаетя сохраняться прекрасный внешний вид на протяжении вот уже многих лет.
Телеведущая признается:
«Я считаю, что забота о красоте должна исходить изнутри. Нужно думать о том, что ты ешь и пьешь, регулярно заниматься спортом, необязательно каждый день, но регулярно. Уделять себе время хотя бы немножко каждый день и не забывать радоваться жизни».