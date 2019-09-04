Смотри, кто пришел на лекцию венского искусствоведа Дарьи Сабитовой в Таллинне
На прошлой неделе, в гастробаре «TAR TAR köö+baar», уже дважды и как всегда с полным аншлагом, прошла лекция венского искусствоведа Дарьи Сабитовой на тему «ИСКУССТВО ОБМАНА: САМЫЕ ДЕРЗКИЕ ПОДДЕЛКИ КАРТИН».
Аферисты есть всюду, особенно широко распространено мошенничество в сфере искусства, где вращаются огромные суммы денег. Как ни парадоксально, мошенникам удавалось довольно ловко обводить вокруг пальца не только обывателей и просто ценителей искусства, но и уважаемых экспертов. Написанием подделок занимаются, как правило, достаточно талантливые художники, но их картины не имеют успеха ни на торгах, ни в галереях, ни даже на вернисажах. Пользуясь тем, что аукционные дома далеко не всегда проводят тщательную экспертизу холста или красок, а дилеры при желании могут предоставить поддельный сертификат подлинности, с убедительным провенансом (родословной) картины, мошенникам удается обмануть не только покупателей-новичков, но и уважаемых экспертов, именитых искусствоведов, а порой даже родственников знаменитых художников. Постоянно растущий спрос на картины множит подделки на рынке искусства.
Лекцию читала венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом — эксперт аукционного дома Sotheby’s, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством.
Всех гостей ожидал бокал игристого шампанского вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара «TAR TAR köök+baar» Дмитрия Жука. Партнёр проекта Art Showcase, а также и официальный представитель VENCHI BALTIC угощал гостей итальянскими шоколадными конфетами премиум класса VENCHI. Шоколад VENCHI всегда вне конкуренции, спектр продукции поражает воображение, а упаковка является своеобразным произведением искусства.
Следующая лекция по искусству состоится 26 сентября о гениальных художниках: Иероним Босх и Леонардо да Винчи. Регистрация на лекцию по емайл: fashion.showcase.info@gmail.com