Как почистить стиральную машину и устранить неприятные запахи

Стиральная машина – это домашний помощник, в котором постоянно накапливается влага. Поэтому крайне важно уметь ухаживать за устройством правильно, чтобы продлить срок его службы.
Некоторые поломки устранить не получается, и, чтобы вам не пришлось покупать новую машинку, предпринимайте необходимые меры своевременно. Чистить стиралку необходимо раз в три месяца, так как она, как и любой другой прибор, накапливает грязь. А чтобы поверхность вашей машинки всегда оставалась чистой, не забывайте вытирать с нее пыль и другие загрязнения влажной тряпкой с моющим средством. Советы по поводу того, как продлить жизнь помощнице, даст Joinfo.ua.
Как чистить стиральную машину и ее различные элементы
Стиральную машину можно чистить с помощью бытовых чистящих средств, но наиболее эффективными являются те, которые сделаны в домашних условиях с добавлением уксуса. Это вещество обладает высокой дезинфицирующей и очищающей способностью, а также очень эффективно удаляет плесень и бактерии, что позволяет добиться хорошего эффекта.
Уксус рекомендуется разбавлять с горячей водой в пропорции 1:1. Такое средство отлично удаляет любые загрязнения, в том числе и накипь, скопившиеся на деталях и резине.
Как почистить фильтр?
Одна из частей стиральной машины, на которых грязь накапливается больше всего, это фильтр. Остатки моющего средства, пух и частицы всего того, что вы закладывали в барабан, остаются в фильтре. Если все это своевременно не удалять, то машинка откажется работать.
Для очистки сначала отсоедините стиральную машину от сети, положите на пол старое полотенце или тряпку, поскольку фильтр обычно собирает воду, откройте защитную дверцу и снимите ее. Наиболее эффективный метод – оставить фильтр погруженным в горячую воду с уксусом. После такой «ванночки» хорошо промойте его губкой, высушите и поставьте на место. Работать ваша стиральная машина будет лучше.
Как удалить плесень?
Отбеливатель, стиральные порошки и другие средства для стирки имеют свойство со временем образовывать плесень неприятного темного цвета, в которой размножаются бактерии. Чтобы удалить такие пятна, смочите их уксусом с горячей водой, а затем потрите щеткой или кусочком грубой ткани. Удалите остатки моющего средства сухой тряпкой.
Чтобы очистить резину стиральной машины, рекомендуется тщательно потереть ее тряпкой, смоченной в отбеливателе. Снимать резину при этом не нужно. При необходимости повторите процедуру несколько раз: она должна приобрести первоначальный вид. Остатки средства удалите сухой тряпкой.
Очищаем барабан
Как вы понимаете, снять эту часть стиральной машины не получится, если вы, конечно, не являетесь мастером в этом деле. Наиболее доступный способ очистки барабана – это включить машинку на режим самой горячей и короткой стирки.
Залейте уксус с водой в отсек для стирального порошка и нажмите кнопку «Пуск». После такой стирки оставьте дверцу машинки открытой, чтобы барабан высох. Альтернативой уксусу является лимонная кислота. Чтобы прибегнуть к ее помощи, произведите такие же манипуляции.
Советы и рекомендации по продлению срока службы стиральной машины
Не оставляйте в машинке влагу
Чтобы ваше белье после стирки было идеально чистым, стиральную машину также следует содержать в чистоте. Это устройство находится в центре внимания микробов, ввиду чего может стать источником инфекций в вашем доме. Если вас не устраивает такое соседство, предпринимайте соответствующие меры. Недопустимо оставлять в машинке влагу, которая становится идеальной средой размножения вредоносных микроорганизмов. К тому же, остатки влаги имеют неприятный запах, который распространяется по всему помещению.
Чистите машинку четыре раза в год, а то и чаще
Чистка стиральной машины четыре раза в год является наиболее правильным вариантом. Этого количества чисток вполне достаточно, чтобы ваша помощница работала бесперебойно. Если у вас большая семья, и вы пользуетесь устройством часто, то и мероприятия по уходу следует выполнять чаще, чем раз в три месяца.
Не загружайте стиральную машину до отказа
Категорически не рекомендуется загружать стиралку бельем «под завязку». Всегда соблюдайте нагрузку, рекомендованную производителем. В противном случае вы рискуете не только повредить устройство, но и еще больше его загрязнить.
Очень важно, перед тем как загрузить одежду для стирки, тщательно проверять карманы, чтобы не в них не оставалось монет или других предметов, которые могут повредить стиральную машину. Кроме того, когда цикл стирки закончен, проворачивайте барабан, чтобы проверить, не осталось ли внутри вещей. Заглядывайте и под резину. Монеты, застрявшие там, спровоцируют появление ржавчины. Также стоит время от времени вынимать фильтр и проверять, не попал ли в его плен носок или другой мелкий элемент гардероба.
Оставляйте дверцу машинки после стирки открытой
Как мы уже сказали, стиральная машина всегда находится в состоянии влажности. Чтобы дать возможность остаткам воды испариться, держите дверцы машинки открытыми на протяжении нескольких часов после каждой стирки.
Не переборщите с порошком
Используйте такое количество порошка, которое рекомендовано производителем, потому что использование избыточного моющего средства не только оставит разводы на одежде, но и повредит стиральную машину. Это станет причиной сокращения ее срока службы.
Дезинфицируйте машинку
Периодически проводите дезинфекцию для уничтожения бактерий. Это очень просто. Раз в неделю необходимо проводить цикл стирки с пустым барабаном, помещая в ящик для моющего средства чашку уксуса или большое количество отбеливателя. Таким образом, вы почистите и продезинфицируете устройство внутри, благодаря чему на вашей одежде не будет оставаться бактерий и других загрязнений.
Соблюдение рекомендаций по уходу за стиральной машинкой избавит вас от необходимости обращаться к мастеру и отдавать за ремонт немалые деньги. Устройство прослужит дольше, если вы будете относиться к нему бережно и не станете забывать проводить дезинфекцию и другие очищающие мероприятия.