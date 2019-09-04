Как почистить стиральную машину и устранить неприятные запахи

Не оставляйте в машинке влагу

Чтобы ваше белье после стирки было идеально чистым, стиральную машину также следует содержать в чистоте. Это устройство находится в центре внимания микробов, ввиду чего может стать источником инфекций в вашем доме. Если вас не устраивает такое соседство, предпринимайте соответствующие меры. Недопустимо оставлять в машинке влагу, которая становится идеальной средой размножения вредоносных микроорганизмов. К тому же, остатки влаги имеют неприятный запах, который распространяется по всему помещению.

Чистите машинку четыре раза в год, а то и чаще

Чистка стиральной машины четыре раза в год является наиболее правильным вариантом. Этого количества чисток вполне достаточно, чтобы ваша помощница работала бесперебойно. Если у вас большая семья, и вы пользуетесь устройством часто, то и мероприятия по уходу следует выполнять чаще, чем раз в три месяца.

Не загружайте стиральную машину до отказа

Категорически не рекомендуется загружать стиралку бельем «под завязку». Всегда соблюдайте нагрузку, рекомендованную производителем. В противном случае вы рискуете не только повредить устройство, но и еще больше его загрязнить.

Очень важно, перед тем как загрузить одежду для стирки, тщательно проверять карманы, чтобы не в них не оставалось монет или других предметов, которые могут повредить стиральную машину. Кроме того, когда цикл стирки закончен, проворачивайте барабан, чтобы проверить, не осталось ли внутри вещей. Заглядывайте и под резину. Монеты, застрявшие там, спровоцируют появление ржавчины. Также стоит время от времени вынимать фильтр и проверять, не попал ли в его плен носок или другой мелкий элемент гардероба.

Оставляйте дверцу машинки после стирки открытой

Как мы уже сказали, стиральная машина всегда находится в состоянии влажности. Чтобы дать возможность остаткам воды испариться, держите дверцы машинки открытыми на протяжении нескольких часов после каждой стирки.

Не переборщите с порошком

Используйте такое количество порошка, которое рекомендовано производителем, потому что использование избыточного моющего средства не только оставит разводы на одежде, но и повредит стиральную машину. Это станет причиной сокращения ее срока службы.

Дезинфицируйте машинку

Периодически проводите дезинфекцию для уничтожения бактерий. Это очень просто. Раз в неделю необходимо проводить цикл стирки с пустым барабаном, помещая в ящик для моющего средства чашку уксуса или большое количество отбеливателя. Таким образом, вы почистите и продезинфицируете устройство внутри, благодаря чему на вашей одежде не будет оставаться бактерий и других загрязнений.