Полезные или вредные: шесть продуктов, которые надо ставить под сомнение

Чипсы, фаст-фуды, сладкая газировка – надо ли напоминать лишний раз о том, насколько они вредны? Но сейчас мы расскажем о продуктах, которые рекламируются как полезные, но на самом деле глубокое изучение их свойств показывает, насколько они вредны.
Можно только предполагать, что эти продукты оказались в списках полезных не иначе, как с легкой руки маркетологов. Но на самом деле они плохо сказываются на здоровье и наносят ему вред. Поэтому от них лучше отказаться, или есть в ограниченных количествах, пишет Rsute.ru.
Сахарозаменители
Люди, собравшиеся сбросить лишние килограммы, меняют сахар на сахарозаменитель. Откуда им знать, что чаще всего сахарозаменители получены не из натуральных компонентов, что это вредно сказывается на нашем здоровье. Лучше отказаться от них вообще.
Овсяная каша
Если вы собираетесь похудеть, и думаете, что в этом поможет овсянка – не надейтесь на это. Овсяные хлопья быстрого приготовления больше вредны, чем полезны. У овсянки высокий гликемический индекс, и она способна повышать уровень инсулина. В ней совершенно отсутствуют витамины в отличие от каши, которую нужно варить. Рекомендация диетологов — не есть овсянку каждый день, достаточно одного раза в неделю.
Йогурт
Промышленный йогурт, который мы привыкли видеть на полках магазинов, содержит в себе сахар, а также вредные добавки и красители, которые приносят вред организму. Если вы такой большой любитель йогуртов – выбирайте его без добавок, либо купите на ужин кефир или простоквашу.
Соевые продукты
На прилавках магазинов можно увидеть соевые сосиски, котлеты и даже молоко с добавлением сои предлагают покупателям производители. Диетологи рекомендуют соей не злоупотреблять. Это плохие продукты. Большинство из них содержат ГМО.
Фермерская рыба
Самая полезная для организма рыба – морская или речная. Еще морепродукты: всякие крабы, кальмары, морская капуста. В фермерской рыбе, которая выращивается в искусственных водоемах, не содержатся все те полезные элементы, свойственные рыбе, выловленной в обычном водоеме.
Свежевыжатый сок и смузи
Как вы считаете, что лучше: пить фруктовые соки, или кушать овощи в натуре? Многие уверены, что лучше отдать предпочтение сокам. И это неправильно. Свежевыжатые соки и смузи хоть и богаты полезными витаминами, но в них отсутствует клетчатка, которая нужна нашему желудочно-кишечному тракту для хорошей работы.