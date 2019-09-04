Как преодолеть застенчивость и смущение: девять практических советов помогут стать смелее

Если ваша ситуация чересчур сложна или вы страдаете социофобией, то лучше обратиться к психологу, который назначит корректирующее лечение. Но в большинстве случаев со своим смущением люди способны справиться сами. Что для этого нужно?

Релаксируйте

Избавиться от неприятных ощущений, связанных с чрезмерной застенчивостью, можно применив практику правильного дыхания. Для этого вам необходимо полностью расслабиться и делать равномерные вдохи и выдохи. Еще один вариант привести в порядок свое состояние, - отвлечь мысли. Сжимая и разжимая кисти рук, подумайте о чем-нибудь отвлеченном.

Уделите внимание собеседнику

Очень хорошо помогает следующая тактика: возьмите на себя инициативу. При встрече с незнакомыми людьми или теми, разговор с которыми для вас чрезвычайно важен, попробуйте завоевать их доверие. Задавайте вопросы по поводу профессиональной деятельности и увлечений собеседника. Обратите внимание: эти вопросы не должны быть неудобными, в противном случае вы добьетесь обратно противоположного эффекта.

Ведите разговор обо всем и ни о чем

Есть несколько универсальных тем, которые уместны при разговоре с незнакомыми людьми. Как правило, это погода, спорт, новинки кино, музыки и театра. Овладейте техникой светской беседы, разговаривайте о маловажных вещах. Вы и сами не заметите, как волнение пройдет, а беседа направится в нужное вам русло.

Во время разговора делайте комплименты собеседнику, задавайте вопросы, просите о помощи (если это уместно). Главное – не касаться личных тем, чтобы не нажить себе врагов. Расскажите немного о себе и своих увлечениях.

Будьте честны

Главная проблема застенчивых людей заключается в страхе по поводу того, что другие могут над ними подшутить. Избежать насмешек и других неприятных ситуаций вы можете, проявив искренность. Когда люди понимают, что с ними честны, у них пропадает желание язвить. Они и сами становятся честными в разговоре, так как не желают обидеть хорошего человека.

Тщательно готовьтесь к мероприятиям

Если вам предстоит выступать публично, узнайте о том, кто будет в числе приглашенных слушателей. Так вы поймете, о чем с ними можно поговорить перед началом мероприятия. Знакомство, как правило, начинается еще в кулуарах. Постарайтесь снять напряжение там, чтобы настроиться на позитивную волну.

Выбирайте тихонь на шумной вечеринке

Если вас пригласили на вечеринку, на которой будет много незнакомых вам людей, начните общение с не самым шумным гостем. Если вы найдете среди людей человека, который стесняется так же, как и вы, то поищите тему, интересную вам обоим. Во-первых, вам не придется скучать, а во-вторых, к вашему разговору могут присоединиться и другие. Того глядишь, вы станете душой компании.

Поставьте своей целью выходить из зоны комфорта

Общеизвестно: чтобы привлечь позитивные изменения в свою жизнь, необходимо выходить из зоны комфорта. Также и в общении: вы не найдете друзей, если не проявите смелость. Вдохните поглубже, и заведите разговор с незнакомым человеком. Не расстраивайтесь, если потерпите фиаско: в следующий раз вам может попасться человек, близкий по духу и интересам. Помните о том, что чем больше у вас знакомых, тем больше возможностей и шире кругозор.

Не общайтесь с людьми, которые вас раздражают

Если вы познакомились с человеком, с которым вам не комфортно, не вините себя в неумении общаться. Покиньте его и поищите кого-то более приятного в коммуникативном плане. То, что вы не оправдали чьих-либо ожиданий – не ваша проблема.

Устраните комплексы

В некоторых случаях внешние недостатки становятся причиной дискомфорта. Так, если у вас полноватые руки, носите футболки и рубашки с рукавом, а не майки. Не идеальные ногти? Отправьтесь к мастеру маникюра. Исключите те факторы, которые заставляют вас чувствовать себя неловко. Так вам будет проще преодолеть застенчивость.