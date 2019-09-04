Как преодолеть застенчивость и смущение: девять практических советов помогут стать смелее

Иногда, перед публичными выступлениями или важным разговором наступает такое волнение, что хочется сквозь землю провалиться. Особенно это касается застенчивых от природы людей. Но такое чувство можно преодолеть, если воспользоваться маленькими хитростями, пишет Joinfo.ua.
Если ваша ситуация чересчур сложна или вы страдаете социофобией, то лучше обратиться к психологу, который назначит корректирующее лечение. Но в большинстве случаев со своим смущением люди способны справиться сами. Что для этого нужно?
Релаксируйте
Избавиться от неприятных ощущений, связанных с чрезмерной застенчивостью, можно применив практику правильного дыхания. Для этого вам необходимо полностью расслабиться и делать равномерные вдохи и выдохи. Еще один вариант привести в порядок свое состояние, - отвлечь мысли. Сжимая и разжимая кисти рук, подумайте о чем-нибудь отвлеченном.
Уделите внимание собеседнику
Очень хорошо помогает следующая тактика: возьмите на себя инициативу. При встрече с незнакомыми людьми или теми, разговор с которыми для вас чрезвычайно важен, попробуйте завоевать их доверие. Задавайте вопросы по поводу профессиональной деятельности и увлечений собеседника. Обратите внимание: эти вопросы не должны быть неудобными, в противном случае вы добьетесь обратно противоположного эффекта.
Ведите разговор обо всем и ни о чем
Есть несколько универсальных тем, которые уместны при разговоре с незнакомыми людьми. Как правило, это погода, спорт, новинки кино, музыки и театра. Овладейте техникой светской беседы, разговаривайте о маловажных вещах. Вы и сами не заметите, как волнение пройдет, а беседа направится в нужное вам русло.
Во время разговора делайте комплименты собеседнику, задавайте вопросы, просите о помощи (если это уместно). Главное – не касаться личных тем, чтобы не нажить себе врагов. Расскажите немного о себе и своих увлечениях.
Будьте честны
Главная проблема застенчивых людей заключается в страхе по поводу того, что другие могут над ними подшутить. Избежать насмешек и других неприятных ситуаций вы можете, проявив искренность. Когда люди понимают, что с ними честны, у них пропадает желание язвить. Они и сами становятся честными в разговоре, так как не желают обидеть хорошего человека.
Тщательно готовьтесь к мероприятиям
Если вам предстоит выступать публично, узнайте о том, кто будет в числе приглашенных слушателей. Так вы поймете, о чем с ними можно поговорить перед началом мероприятия. Знакомство, как правило, начинается еще в кулуарах. Постарайтесь снять напряжение там, чтобы настроиться на позитивную волну.
Выбирайте тихонь на шумной вечеринке
Если вас пригласили на вечеринку, на которой будет много незнакомых вам людей, начните общение с не самым шумным гостем. Если вы найдете среди людей человека, который стесняется так же, как и вы, то поищите тему, интересную вам обоим. Во-первых, вам не придется скучать, а во-вторых, к вашему разговору могут присоединиться и другие. Того глядишь, вы станете душой компании.
Поставьте своей целью выходить из зоны комфорта
Общеизвестно: чтобы привлечь позитивные изменения в свою жизнь, необходимо выходить из зоны комфорта. Также и в общении: вы не найдете друзей, если не проявите смелость. Вдохните поглубже, и заведите разговор с незнакомым человеком. Не расстраивайтесь, если потерпите фиаско: в следующий раз вам может попасться человек, близкий по духу и интересам. Помните о том, что чем больше у вас знакомых, тем больше возможностей и шире кругозор.
Не общайтесь с людьми, которые вас раздражают
Если вы познакомились с человеком, с которым вам не комфортно, не вините себя в неумении общаться. Покиньте его и поищите кого-то более приятного в коммуникативном плане. То, что вы не оправдали чьих-либо ожиданий – не ваша проблема.
Устраните комплексы
В некоторых случаях внешние недостатки становятся причиной дискомфорта. Так, если у вас полноватые руки, носите футболки и рубашки с рукавом, а не майки. Не идеальные ногти? Отправьтесь к мастеру маникюра. Исключите те факторы, которые заставляют вас чувствовать себя неловко. Так вам будет проще преодолеть застенчивость.
На земле не так много людей, целиком и полностью лишенных каких-либо комплексов. Стеснение помогает нам держать себя в рамках приличия, и в этом – большой плюс. Но если вы смущаетесь на каждом шагу, то с этим надо что-то делать. Надеемся, что наши советы вам помогут.