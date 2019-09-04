Испорченные зубы или красивая улыбка: шесть мифов о винирах

Обладатели голливудской улыбки от природы - редкость. Чтобы она вызывала восхищение, некоторые прибегают к установке виниров. Вокруг этого слова кроется немало слухов и мифов. Противники виниров утверждают, что это крайне опасный для здоровья полости рта вид стоматологических услуг, пишет Medikforum.ru.
В этой статье мы развеем распространённые мифы о винирах.
Миф 1: виниры полностью разрушают зубы
Перед установкой виниров с зубами проводят те же манипуляции, что и при установке безметалловых коронок. Их обтачивают, проверяют на отсутствие кариеса. От налёта и воздействия молочной кислоты в будущем защитят герметичный накладки, которые также не позволят проникнуть в зубы бактериям.
Миф 2: из-за виниров плохо пахнет изо рта
Запах изо рта - следствие остатков пищи между зубами. Пластинки прилегают очень плотно, что не позволит пище проникнуть внутрь. Если возникает запах - это вопрос к тому, как пациент соблюдает личную гигиену.
Миф 3: виниры - это неудобно
Конечно, некий дискомфорт человек испытывает. Но если стоматолог все сделал правильно, то он должен исчезнуть через пару-тройку дней. Причиной чаще всего становится цемент, проступающий между зубами. Как только его удалят, все станет отлично.
Миф 4: виниры можно поставить вместо зубов
Если не хватает зубов, то единственный выход - коронки. Виниры не могут заменит зуб, это лишь пластинка, которая устанавливается на свои зубы.
Миф 5: виниры быстро устанавливаются
Это не вставная челюсть. Это кропотливая работа, требующая усилий и времени. Думать, что установить виниры можно за один день, было бы наивно. Ведь для этого требуется ещё выявление проблем, лечение возможного кариеса, изго овление макета будущих зубов. Если врач обещает все сделать за день, то стоит Задуматься о его профессионализме.
Миф 6: виниры - на всю жизнь
Нет. Ни в коем случае не стоит так думать. Правильный уход продлит жизнь виниров на много лет. Но продолжительность их носки зависит от ряда факторов, в том числе профессионализма стоматолога. Поэтому обдуманно и тщательно выбирайте специалиста для установки виниров, так как от этого зависит и здоровье собственных зубов.