Восемь продуктов, которые помогут быстро отрастить волосы

Отрастить волосы, которые были бы не только длинные, но еще и здоровые, – это мечта многих женщин. Существуют продукты, которые помогают быстро увидеть нужный результат, пишет Medikforum.ru.
Жирная рыба. Красная рыба, сардины, сельдь имеют в своем составе витамины, протеины, минералы – их употребление оздоровляет кожу головы, что благоприятно сказывается и на состоянии волос. Содержащиеся в рыбе жирные кислоты, включая Омега-3, известны своим свойством стимулировать рост волос.
Льняное масло. Один из простых и эффективных способов быстро отрастить волосы. Если ежедневно употреблять одну-две ложки льняного масла, это может заметно оздоровить состояние волос.
Авокадо. Благодаря высокому содержанию жирных кислот в своем составе авокадо влияет на кожу головы наравне с семгой и оказывает стимулирующее действие на волосяные луковицы, содействуя быстрому росту волос.
Семечки. Семена подсолнечника насыщены витамином Е, под влиянием которого приток крови к коже головы становится более интенсивным. Для волос это служит мощной подпиткой и способствует их быстрому росту.
Желтый перец. В этом продукте количество витамина С в несколько раз превышает его содержание в апельсине. Употребляя желтый перец, вы не даете волосяным фолликулам «впасть в спячку».
Цельное зерно. Цельноезерновые каши и хлеб – это источники цинка, железа и витаминов группы В, эффективно стимулирующих рост волос и улучшающих их плотность и вид.
Миндаль. Этот орех очень богат биотином, витамином группы B, который так же называют витамином H. Он помогает организму усваивать углеводы, жиры, белки и преобразовывать их в энергию. Под действием биотина у женщин улучшается состояние кожи и волос, и это производит эффект моложавости.
Желтки. В них содержатся биотин и Омега-3, вещества, особенно существенно влияющие на состояние клеток кожи головы и волос.