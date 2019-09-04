Елена Малышева рассказала о способе похудеть за две недели

Телеведущая и врач Елена Малышева прочла лекцию о похудении для жительниц Москвы. Во время выступления она рассказала о способе, позволяющем сбросить вес за две недели, пишет Medikforum.ru.
Доктор медицинских наук Елена Малышева выступила с лекцией на злободневную тему борьбы с лишним весом на сквере «Надежда» в рамках проекта «Здоровая Москва». В частности, врач коснулась проблемы ожирения у женщин среднего возраста.
Объясняя, почему в среднем возрасте женщины становятся подверженными ожирению, она отметила, что это связано со снижением двигательной активности и расхода энергии на фоне роста уровня гормонов, ответственных за аппетит.
«Получается значительный профицит калорий, что приводит к набору лишних килограммов. К тому же на процесс влияют стрессы, климакс и последствия родов», - добавила Елена Малышева.
В то же время эксперт призывает женщин не отчаиваться и стараться худеть при наличии лишнего веса. Она поделилась способом сбросить ненужные килограммы.
«Главные принципы снижения веса - дробное питание 3-4 раза в день с общей калорийностью порядка 1 200 ккал. Важно также как можно больше двигаться», - сказала Малышева.
Она подчеркнула, что если честно следовать данному принципу, то результат похудения будет заметен уже через две недели.