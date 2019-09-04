Ср, 4.09.2019
  • Krasotka
  • К столу
  • «Королевская ватрушка»: пирог, который тает во рту!

«Королевская ватрушка»: пирог, который тает во рту!
Видеорецепт

Пирог «Королевская ватрушка»

ФОТО: скриншот с youtube.com

«Это, наверное, один из самых вкусных творожных пирогов», - написала автор рецепта Ольга Матвей в описании к этому видео на своем YouTube-канале, куда мы частенько заглядываем. Сразу захотелось попробовать!

Пользователи Сети в подавляющем большинстве согласились с Ольгой и признали, что пирог действительно получается невероятно вкусный, пишет Rus.tvnet.lv. Как выяснилось из комментариев, некоторые вместо сливок используют сметану (она чаще бывает в холодильнике), другие - молоко, кто-то добавляет в начинку цедру апельсина, кто-то - распаренный мак.

А вот еще один совет:

"Можно добавить в тесто какао, и будет шоколадная ватрушка".

Хотите - берите на заметку, а мы делимся оригинальным рецептом от автора!

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука - 300 г (внимание: в видеорецепте ошибка - вместо 500 г нужно 300 г муки), 
  • сахар - 50 г,
  • масло сливочное - 100 г,
  • соль - 0,5 ч. ложки,
  • сода - щепотка.

Для начинки: 

  • творог - 500 г,
  • ванильный сахар -1 ч. ложка,
  • сахар - 150 г,
  • яйца - 3 шт.,
  • сливки любой жирности - 100-150 мл.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

(И не забудьте про ошибку: муки требуется не 500 г, а 300 г)

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ