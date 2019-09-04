«Королевская ватрушка»: пирог, который тает во рту!
«Это, наверное, один из самых вкусных творожных пирогов», - написала автор рецепта Ольга Матвей в описании к этому видео на своем YouTube-канале, куда мы частенько заглядываем. Сразу захотелось попробовать!
Пользователи Сети в подавляющем большинстве согласились с Ольгой и признали, что пирог действительно получается невероятно вкусный, пишет Rus.tvnet.lv. Как выяснилось из комментариев, некоторые вместо сливок используют сметану (она чаще бывает в холодильнике), другие - молоко, кто-то добавляет в начинку цедру апельсина, кто-то - распаренный мак.
А вот еще один совет:
"Можно добавить в тесто какао, и будет шоколадная ватрушка".
Хотите - берите на заметку, а мы делимся оригинальным рецептом от автора!
Ингредиенты:
Для теста:
- мука - 300 г (внимание: в видеорецепте ошибка - вместо 500 г нужно 300 г муки),
- сахар - 50 г,
- масло сливочное - 100 г,
- соль - 0,5 ч. ложки,
- сода - щепотка.
Для начинки:
- творог - 500 г,
- ванильный сахар -1 ч. ложка,
- сахар - 150 г,
- яйца - 3 шт.,
- сливки любой жирности - 100-150 мл.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!
(И не забудьте про ошибку: муки требуется не 500 г, а 300 г)