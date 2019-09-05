Специалисты советуют подготовить организм к осени

Главным компонентом в борьбе специалисты называют чай. Он обогащает организм флавоноидами и антиоксидантами. Чаи укрепляют иммунную систему и придают силы.

Зеленые чаи не всем полезны, но они могут улучшать процессы обмена в организме. Также они снижают уровень сахара в крови.

Организму необходим белок. Поэтому в питании должно присутствовать мясо. Предпочитайте куриное или говяжье мясо, говорят специалисты. Также лучше питаться рыбой, которая богата минералами и кислотами.

Но главным продуктом, который помогает – это яблоки. В яблоках содержится пектин, который способствует снижению плохого холестерина. Также яблоки могут способствовать хорошему пищеварению, снижать вес и предотвращать раковые заболевания.

Также врачи рекомендуют употреблять семечки или орехи. Причем, констатируют они, семечки необходимо есть круглый год. В семечках находится много витамина Омега-3, а также белков, что способствует укреплению сосудов, помогает в борьбе с ожирением и прочих болезнях.

Также специалисты рекомендуют осенью больше есть бобовые: фасоль, чечевицу, горох и так далее.