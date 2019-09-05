Ученые рассказали о том, почему бесполезно спорить с женщиной

Объяснить причины этого смогут ученые, которое много лет подряд проводят исследования, пишет Rsute.ru. Именно в ходе этих исследований они смогли разобраться, почему же, спорить с женщинами бесполезно, так как они все равно победят в споре.

Исследование ученых, которые доказывают, что с женщинами спорить бесполезно

Еще с древних времен считалось, что с женщиной спорить абсолютно невозможно, ведь тот мужчина, который спорит с женщиной, сокращает свою длительность жизни. Так это или нет, сказать сложно, все же, как показывает практика, дело это совершенно бессмысленное.

Более того, это же подтвердили и ученые, которые на протяжении долгих лет пытались это доказать. Так, ученые Каролинского института, который находится в Швеции, проводили исследования на протяжении 40 лет. За это время, а именно с 1973 по 2013 года, им удалось провести 617 исследований, проведенных на 1,2 млн. человек.

В ходе длительных исследований, шведские ученые пришли к выводу, что женщины всегда выходят победительницами в любых спорах.

Результаты исследований, которые доказывают, что с женщинами спорить бесполезно.

Причиной тому, что женщины всегда побеждают в спорах, по мнению ученых, является хорошо развитая эпизодическая память. Именно поэтому, женщины лучше запоминают время, когда случаются какие-то обстоятельства, а так же, всю специфику, в которых они происходили.

При этом, женщины всегда фиксируют в памяти, интересные для них события в ходе разговора. Именно эта способность, помогает женщине, без всякого труда, вернуться к какому-то событию, во время спора, и аргументировать свою точку зрения и свою правоту.

Помимо этого, женщины легко запоминают запахи и имеют лучшую память на лица. Да и пропавшие вещи женщине буде найти намного проще, так как всегда запоминает их местонахождения.

Исходя из этого, победить мужчине в споре с женщиной будет невозможно. Так как такой вид памяти у мужчин развит довольно-таки плохо. Несмотря на это, у мужчин на много лучше развита пространственная память, поэтому они легко запоминают маршруты и ориентируются в пространстве.