Ученые рассказали о том, почему бесполезно спорить с женщиной

Почему бесполезно спорить с женщиной, вопрос, который интересует каждого мужчину. Ведь в большинстве споров с женщиной, как правило, мужчины получают поражение. И это выводит их из себя, так как они не могут выйти победителями в этом бою.
Объяснить причины этого смогут ученые, которое много лет подряд проводят исследования, пишет Rsute.ru. Именно в ходе этих исследований они смогли разобраться, почему же, спорить с женщинами бесполезно, так как они все равно победят в споре.
Исследование ученых, которые доказывают, что с женщинами спорить бесполезно
Еще с древних времен считалось, что с женщиной спорить абсолютно невозможно, ведь тот мужчина, который спорит с женщиной, сокращает свою длительность жизни. Так это или нет, сказать сложно, все же, как показывает практика, дело это совершенно бессмысленное.
Более того, это же подтвердили и ученые, которые на протяжении долгих лет пытались это доказать. Так, ученые Каролинского института, который находится в Швеции, проводили исследования на протяжении 40 лет. За это время, а именно с 1973 по 2013 года, им удалось провести 617 исследований, проведенных на 1,2 млн. человек.
В ходе длительных исследований, шведские ученые пришли к выводу, что женщины всегда выходят победительницами в любых спорах.
Результаты исследований, которые доказывают, что с женщинами спорить бесполезно.
Причиной тому, что женщины всегда побеждают в спорах, по мнению ученых, является хорошо развитая эпизодическая память. Именно поэтому, женщины лучше запоминают время, когда случаются какие-то обстоятельства, а так же, всю специфику, в которых они происходили.
При этом, женщины всегда фиксируют в памяти, интересные для них события в ходе разговора. Именно эта способность, помогает женщине, без всякого труда, вернуться к какому-то событию, во время спора, и аргументировать свою точку зрения и свою правоту.
Помимо этого, женщины легко запоминают запахи и имеют лучшую память на лица. Да и пропавшие вещи женщине буде найти намного проще, так как всегда запоминает их местонахождения.
Исходя из этого, победить мужчине в споре с женщиной будет невозможно. Так как такой вид памяти у мужчин развит довольно-таки плохо. Несмотря на это, у мужчин на много лучше развита пространственная память, поэтому они легко запоминают маршруты и ориентируются в пространстве.
Все же, и у женщин иногда происходят определенные сбои в памяти. Причиной этому может стать депрессивное состояние, нарушение сна, а так же, возраст, который влияет на память, как женщин, так и мужчин.