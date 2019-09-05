Влияние замужества на здоровье: пять занятных фактов

Не то чтобы брак - это то, что нужно прописывать врачам всем пациентам, как таблетку от любого недуга. Однако благотворное влияние супружества на организм определенно есть, пишет Ivona.
1. Снижается риск болезни Альцгеймера
Подобные исследования проводила Ассоциация Альцгеймера и результаты специалистов, мягко скажем, поразили: супружеские пары в среднем на 43% реже страдают возрастной деменцией, чем те, кто предпочел холостую жизнь.
2. Снижается риск гипертонии
Согласно исследованиям, проведенным в Университете Бригама Янга, пожилые пары, живущие счастливо в браке, имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень их кровяного давления значительно ниже, они реже страдают от инсульта и прочих последствий гипертонии.
3. Снижается уровень стресса
Хотя к нему часто и относятся довольно пренебрежительно, хронический стресс может стать причиной развития многих болезней, существенно влияющих на качество и продолжительность жизни (к ним можно отнести болезни сердца, мочеполовой системы, диабет и т.д.). Ученые отмечают, что общий уровень стресса у женатых людей гораздо ниже, чем у холостых. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: если брак основан на взаимном доверии и поддержке, у супругов всегда есть, кому выговориться, с кем поделиться своими бедами и переживаниями, на кого положиться в трудную минуту.
4. Улучшает функцию легких
Особенно часто это явление можно отследить у пожилых пар, которые находятся в отношениях уже длительное время. Исследователи журнала “Психология здоровья“ пришли к выводу, что сокращение случаев заболеваний легких во многом связано не только с образом жизни, но и с семейным положением.
5. Снижается вероятность психических расстройств у женщин
Тревожность, депрессия, ОКР и другие подобные расстройства поражают психику замужних женщин гораздо реже, чем холостячек. Как и в случае со стрессом, возможность поделиться своими проблемами и тревогами с партнером облегчает переживание сложных жизненных моментов. К тому же любящий партнер может заметить первые признаки начинающегося расстройства, тогда как сама женщина не обратит на них внимание. Конечно, вероятность психических расстройств снижается лишь у тех женщин, которые счастливы в браке. В противном случае супружеский “громоотвод“ едва ли сработает, как нужно.