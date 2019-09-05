Влияние замужества на здоровье: пять занятных фактов

1. Снижается риск болезни Альцгеймера

Подобные исследования проводила Ассоциация Альцгеймера и результаты специалистов, мягко скажем, поразили: супружеские пары в среднем на 43% реже страдают возрастной деменцией, чем те, кто предпочел холостую жизнь.

2. Снижается риск гипертонии

Согласно исследованиям, проведенным в Университете Бригама Янга, пожилые пары, живущие счастливо в браке, имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень их кровяного давления значительно ниже, они реже страдают от инсульта и прочих последствий гипертонии.

3. Снижается уровень стресса

Хотя к нему часто и относятся довольно пренебрежительно, хронический стресс может стать причиной развития многих болезней, существенно влияющих на качество и продолжительность жизни (к ним можно отнести болезни сердца, мочеполовой системы, диабет и т.д.). Ученые отмечают, что общий уровень стресса у женатых людей гораздо ниже, чем у холостых. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: если брак основан на взаимном доверии и поддержке, у супругов всегда есть, кому выговориться, с кем поделиться своими бедами и переживаниями, на кого положиться в трудную минуту.

4. Улучшает функцию легких

Особенно часто это явление можно отследить у пожилых пар, которые находятся в отношениях уже длительное время. Исследователи журнала “Психология здоровья“ пришли к выводу, что сокращение случаев заболеваний легких во многом связано не только с образом жизни, но и с семейным положением.

5. Снижается вероятность психических расстройств у женщин