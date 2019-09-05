Самый популярный проект знакомств в Эстонии приготовил сюрприз для одиноких сердец

Вас ждёт интересная и увлекательная программа:

Показ эксклюзивных платьев от Gerli A.Chantelle, дегустация сыров DziugasChees и Prosecco от Prike, Astieks продемонстрируют лучшее аксессуары для вашего дома.

Шеф-повар ресторана научит вас, как приготовить закуски за 10 минут! Kristina Ivanova поделится секретами из мира астрологии.

Весь вечер DJ из Финляндии Antonio Finn будет подогревать танцпол хитами этого лета! Самый обаятельный ведущий вечера Эдгар Гергель окунёт вас атмосферу праздника, а Siim Roos заставит биться сердца в такт его живой музыки. Организаторы мероприятия Елизавета и Анастасия ждут каждого из вас!

В конце вечера будет разыгран главный приз от Olympic Casino. И конечно масса призов от всех партнеров My LoveStory. Вытащи свой счастливый билет!

Бронирование билетов (только посадочные места!) love_lovestory_story@inbox.ru, tel.+37256562401.