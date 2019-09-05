В «первый раз в первый класс» (который, на самом деле. называется подготовительным) четырехлетнюю Шарлотту привели оба ее родителя.

Шарлотта была одета в школьную форму, совсем не нервничала и охотно улыбалась фотографам перед тем, как отправиться в класс. Помимо новой роли у молодой принцессы будет и новое имя. Теперь в школе к ней будут обращаться как к Шарлотте Кембридж. Известно, что в расписании принцессы будут присутствовать такие дисциплины как балет, музыка, религиоведение, математика, английский и французский языки, история, география, информатика, искусство и дизайн.