Пять советов по укреплению здоровья, которые звучат как вредные

1. Не сдерживайте свою гиперактивность. Покачивание ногами, постукивание пальцами и другие непроизвольные телодвижения обычно стараются сводить на нет еще в детском возрасте. Но именно малоподвижность является фактором преждевременной смерти. Импульсная двигательная активность – это реакция тела на долгое пребывание в малоподвижности, например, при сидячей работе. Так что не нужно запрещать себе шевелить ногами под столом, если хочется.

2. Меньше мойтесь. По словам ученых, наши кожа и волосы обладают естественной защитой - на их поверхности образуется слой из множества полезных бактерий, которые погибают при воздействии мыла и воды. Для большинства людей не существует реальной необходимости в ежедневном мытье, их тела так быстро не загрязняются. Прежде всего необходимо отказаться от утреннего принятия душа – такая привычка делает организм человека более уязвимым перед действием возбудителей болезней из внешней среды.

3. Пейте вино. Красное вино может быть полезно для кишечника, оно оздоровляет его микрофлору. Недавнее исследование британских ученых показало, что благодаря винным полифенолам в кишечнике становится больше полезных бактерий. При этом специалисты подчеркивают, что для положительного эффекта достаточно выпивать один бокал красного вина в две недели.

4. Не содержите квартиру в идеальной чистоте. Эксперты призывают домохозяек не наводить порядок в доме слишком часто, особенно с использованием средств бытовой химии. Проводить уборку в жилище нужно не чаще раза в неделю – в противном случае в домах снижается микробный уровень, служащий защитой для иммунитета. С этим, по мнению специалистов, связана подверженность людей астме и аллергическим заболеваниям дыхательных путей.