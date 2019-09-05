Осенняя диета: избавиться от лишнего веса поможет вкусный суп из тыквы

Осень – самое время бороться с лишним весом, ведь на нашем столе появляются свежайшие и очень полезные овощи и фрукты. Как приготовить вкусный тыквенный суп для худеющих?
Тыква – кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Популярный сезонный овощ не только здоровье способен улучшить, но и от лишних килограммов может избавить, пишет Joinfo.ua.
Диета на тыквенном супе
Этот режим питания можно соблюдать без вреда для здоровья в течение 4-5 дней подряд. Смысл диеты заключается в том, что главной звездой рациона становится тыквенный суп. Вместе с ним вы можете есть любые свежие овощи и фрукты, и выпивать полтора-два литра чистой воды.
Как приготовить низкокалорийный суп из тыквы?
Необходимые ингредиенты:
- 2 яблока
- 450 г ваших любимых овощей (баклажаны, кабачки, морковь)
- 1 кг тыквы
- 1 луковица, среднего размера
- 2 столовые ложки растительного масла
- Соль, перец, специи по вкусу
Приготовление:
Очистить яблоки, удалить семена и нарезать ломтиками. То же самое нужно проделать с тыквой.
Налейте в большую кастрюлю две столовые ложки растительного масла и обжарьте в нем лук. Добавьте яблоки, тыкву и любые другие овощи. Залейте двумя стаканами воды.
Смесь следует довести до кипения, затем варить при умеренной температуре еще 20-25 минут, постоянно помешивая.
Получившуюся массу необходимо взбить в блендере до однородности. Верните пюре на плиту, при желании добавив немного сметаны. Варите еще несколько минут, не забывая помешивать ароматное пюре.
Все, наш тыквенный суп готов! Кушать его можно несколько раз в день в любое удобное время!