Осенняя диета: избавиться от лишнего веса поможет вкусный суп из тыквы

Тыква – кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Популярный сезонный овощ не только здоровье способен улучшить, но и от лишних килограммов может избавить, пишет Joinfo.ua.

Диета на тыквенном супе

Этот режим питания можно соблюдать без вреда для здоровья в течение 4-5 дней подряд. Смысл диеты заключается в том, что главной звездой рациона становится тыквенный суп. Вместе с ним вы можете есть любые свежие овощи и фрукты, и выпивать полтора-два литра чистой воды.

Как приготовить низкокалорийный суп из тыквы?

Необходимые ингредиенты:

2 яблока

450 г ваших любимых овощей (баклажаны, кабачки, морковь)

1 кг тыквы

1 луковица, среднего размера

2 столовые ложки растительного масла

Соль, перец, специи по вкусу

Приготовление:

Очистить яблоки, удалить семена и нарезать ломтиками. То же самое нужно проделать с тыквой.

Налейте в большую кастрюлю две столовые ложки растительного масла и обжарьте в нем лук. Добавьте яблоки, тыкву и любые другие овощи. Залейте двумя стаканами воды.

Смесь следует довести до кипения, затем варить при умеренной температуре еще 20-25 минут, постоянно помешивая.

Получившуюся массу необходимо взбить в блендере до однородности. Верните пюре на плиту, при желании добавив немного сметаны. Варите еще несколько минут, не забывая помешивать ароматное пюре.