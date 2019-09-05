Пять продуктов питания которые нельзя сочетать с алкогольными напитками

Оказывается, не все продукты питания можно использовать одновременно с употреблением алкогольных напитков. Такие сочетания могут вызвать некоторые проблемы в общем самочувствии. Поэтому во время праздничного застолья стоит проявлять осторожность, предупреждает Joinfo.ua.

Неправильные сочетания

Сочетание некоторых продуктов и алкогольных напитков способно нанести определенный вред здоровью человека – у него могут появиться проблемы с пищеварением, развиться метеоризм, повыситься кислотность желудка. От каких же продуктов питания стоит отказаться, если предполагается употребление алкоголя?

1. Острые закуски

Соленый сыр или орешки вызывают чувство жажды и заставляют вас увеличивать порции употребляемого вина и пива, а ведь слишком большое количество выпитого пользы организму явно не приносит. Лучше выпить стакан обыкновенной чистой воды, чтобы уменьшить жажду.

2. Хлеб

Мучные изделия и пиво не нужно употреблять одновременно – в обоих продуктах содержится достаточное количество дрожжей. Если их поступает в организм слишком много, это может привести к вздутию живота – вместе с пивом лучше есть овощи или постное мясо.

3. Кофе

В напитки, содержащие кофеин, нельзя добавлять алкоголь. Это дает нам ложное чувство, будто мы полны энергии, хотя это на самом деле не так. В таком состоянии трудно справиться с тем, что для нашей фантазии представляется простым и легким. К примеру, выпив кофе с коньяком, нельзя принять объективное и обоснованное решение.

4. Газированные напитки

Согласно результатам проведенных исследований, человек быстрее пьянеет, если смешивает алкоголь и газированные напитки – они ускоряют всасывание алкоголя в кровь. Это опасно.

5. Цитрусовый сок

Если вы не хотите проблем с желудком, не сочетайте апельсиновый сок с алкоголем. Кроме того, не нужно класть кусочки лимона в рюмку с крепкими спиртными напитками.