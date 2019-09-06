Три важных критерия при подборе обуви: советы экспертов

Критерий 1: удобство и комфорт

Для того чтобы обувь была удобной, необходимо следовать важным правилам. Главное требование при выборе — никаких полумер! Во время примерки моделей в магазине необходимо надеть всю пару, а не как мы любим — только левый или правый ботинок. Ориентируясь на ощущения только по одной ноге, вы рискуете купить кота в мешке в виде другого ботинка.

Немаловажную деталь в комфорте при носке ботинок играет и стелька. Хорошо подобранные обувные стельки дарят удобство при носке обуви. Для выбора правильных моделей необходимо учитывать материал и обращать внимание на технологию производства. Дело в том, что сейчас профессиональные обувщики используют самые разные передовые технологии. К примеру, s. Oliver Shoes использует в производстве своих стелек технологию Soft Foam — стелька с эффектом памяти, создающая индивидуальную комфортную посадку.

Также необходимо обратить внимание на задник туфель. Лучше, когда он твердый. Если задник мягкий, он может быстро стоптаться. Это чревато ненадежной фиксацией пятки и неудобством обуви в целом.

Критерий 2: качество материалов

Лучшим материалом для обуви считается кожа. Она бывает с гладкой поверхностью и лакированная, а также с ворсом — велюр, замша и нубук.

При выборе необходимо помнить, что:

в лаковой коже ноги не дышат. Кроме того, такую обувь не рекомендуется эксплуатировать при температуре ниже минус 10 или выше плюс 25 градусов. Осень и весна — лучшие сезоны для таких моделей. Также необходимо учитывать, что различные царапины на лаке сразу будут на виду, поэтому требуется очень аккуратная эксплуатация;

обувь из замши не боится ударов. Но главный минус обуви из такого материала — это сложный уход. Нужны специальные средства и щетки, позволяющие справляться с загрязнениями;

нубук также привередлив в уходе, однако влаги он боится меньше. В любом случае, покупая обувь из таких материалов как замша или нубук, нужно сразу приобретать краситель подходящего оттенка, так как подкрашивать ее придется часто.

Следует отметить, что технологии не стоят на месте. Современный кожзаменитель по своим свойствам не уступает коже. Такие изделия держат тепло. Кроме того, искусственные материалы часто используются для изготовления обуви именно на холодный сезон.

В любом случае при выборе обуви из любого материала обращайте внимание на его свойства заранее. А также стоит учитывать то, в каких условиях обувь будет эксплуатироваться (офис или улица).

Критерий 3: подошва

Выбирая обувь, сразу проверяйте, насколько подошва гибкая. Согните ее. Мягкая подошва должна плавно изгибаться во время движения, а верхняя часть изделия не должна слишком деформироваться.

Если же подошва окажется жесткой и будет плохо гнуться, не стоит приобретать такое изделие, так как ноги будут постоянно уставать. Летящую походку обеспечат модели, подошва которых легко сгибается в части, расположенной рядом с пальцами. Этот участок является местом естественного сгиба стопы. При покупке стоит обращать внимание на технологии производства, которые обычно указывают на этикетках. Это служит отличной подсказкой для совершения правильной покупки.

Вы можете ориентироваться не только на этикетки, но и на собственные ощущения. Согните обувь и проверьте, насколько подошва гибкая. Если подошва с трудом поддается такой манипуляции или на месте сгиба остается белая полоса, то такую обувь лучше отложить в сторону. При регулярной носке в такой обуви ноги будут сильно уставать, а о длительных прогулках в ней можно забыть.