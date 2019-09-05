Заниженная самооценка: эффективные шаги по исправлению неадекватного отношения к себе

Людям с заниженной самооценкой кажется, что все окружающие – это как минимум полубоги, которые лучше, красивее, умнее, удачливее и привлекательнее их самих. Каждый свой шаг или слово такой человек поддает жесточайшей критике, а поведение других воспринимает за норму. При таком мироощущении очень сложно раскрыть свои таланты и сильные стороны. Поэтому надо брать ответственность за свою жизнь в свои руки и начинать действовать. С чего же начать?

1. Сам себя не похвалишь…

Заниженная самооценка часто становится результатом родительского воспитания, когда ребенок почти не слышит похвалу в свой адрес от близких людей. Еще хуже, когда ребенка постоянно критикуют и контролируют. Если это о вашем детстве, то поймите, что теперь родители не властны над вами, как прежде, поэтому вы вполне имеете право стать самому себе хорошим отцом или матерью, а может и обоими. Начинайте прямо сейчас отслеживать свои действия и мысленно хвалить себя. Буквально за все! За то, что вовремя проснулись утром, за красиво нанесенный макияж, за ласковое отношение к близким или домашним питомцам, за приложенные усилия к чему бы то ни было. И так далее, и тому подобное. Таких одобрительных мыслей в вашем мозгу должно отныне рождаться не менее 1000 в день. Ну, ладно, сотни будет достаточно для начала…

2. Как можно больше налаживайте контактов с людьми

Чем больше людей, с которыми у вас хорошие отношения, тем увереннее в жизни вы будете себя чувствовать. Поэтому перестаньте прятаться от внешнего мира, прикрываясь мыслями о заниженной самооценке. Дарите людям свою улыбку, хорошее настроение, поддержку, благодарность, любовь… Помогайте тем, кто вас об этом просит. Делайте что-то для других и не ждите ничего взамен, тогда вы и сами увидите, как окружающие потянутся к вам. В этот момент вы и думать забудете, что когда-то плохо относились к себе.

3. Научитесь прощать

Прежде всего, себя самого. Многие люди изо дня в день вспоминают свои ошибки, промахи, недобрые поступки по отношению к другим, не вовремя сказанные слова. И за все это они жестоко клянут себя, мысленно уничижая и топча все свое естество. Поймите, что такой «послужной список» есть абсолютно у всех людей, но одни переосмыслили их, вынесли опыт, сделали выводы и живут дальше, стараясь не повторять старых промахов, тогда как вы ничего не делаете, а просто страдаете, втаптывая себя в своих фантазиях в грязь. Остановитесь! Нет безгрешных людей! Вспомните все свои прегрешения и четко скажите себе: «Я прощаю себе эту ошибку!»