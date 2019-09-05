Топ-5 модных комбинаций на осень 2019: какие наряды будут в тренде в наступившем сезоне

Наступил сентябрь – модницы перебирают наряды, чтобы быть в тренде нового сезона. Какие силуэты, цвета и сочетания позволят одеваться современно и модно?
Первый месяц осени – замечательное время, чтобы одеваться не только тепло и удобно, но и ярко – в гармонии с разноцветным сентябрем, пишет Joinfo.ua. Мы с удовольствием информируем вас о том, какие модные комбинации в соответствии с последними стильными тенденциями уже вошли в топ-5 этой осени.
1. В приоритете – качество и уют
В сентябре хорошо перебрать свой гардероб и решить, что пришло время пополнить его новыми модными вещицами. Не задерживайтесь с воплощением в жизнь свежих идей – ведь очень приятно носить качественную и уютную одежду.
2. Модели из кожи – непревзойденный хит наступившего сезона. Вы будете выглядеть в таком наряде просто восхитительно.
3. Розовый цвет – лидер осени-2019. Может быть, пока не совсем привычно надевать такие вещи в сентябре, однако вы будете выглядеть в них стильно и обворожительно. Дополните ансамбль аксессуарами близких к розовому цвету оттенков.
Сильное впечатление произведет комплект из любимой розовой рубашки с широкими манжетами и брючек со змеиным принтом – в нем может ходить только сильная и уверенная в себе леди.
4. Широкие джинсовые брюки голубого цвета с полосатой рубашкой в тон – абсолютный хит наступившего сезона. Образ можно дополнить компактной светло-бежевой сумочкой.
5. Укороченные брюки песочного цвета с накладными карманами тоже хороши. Их можно смело носить с кипенно-белой блузкой с присборенной талией и высоким воротничком.
Этой осенью нас ожидает довольно-таки эклектичная смесь. Однако из массы оригинальных предложений всегда можно выбрать то, что придется по душе именно вам.