Топ-5 модных комбинаций на осень 2019: какие наряды будут в тренде в наступившем сезоне

Первый месяц осени – замечательное время, чтобы одеваться не только тепло и удобно, но и ярко – в гармонии с разноцветным сентябрем, пишет Joinfo.ua. Мы с удовольствием информируем вас о том, какие модные комбинации в соответствии с последними стильными тенденциями уже вошли в топ-5 этой осени.

1. В приоритете – качество и уют

В сентябре хорошо перебрать свой гардероб и решить, что пришло время пополнить его новыми модными вещицами. Не задерживайтесь с воплощением в жизнь свежих идей – ведь очень приятно носить качественную и уютную одежду.

2. Модели из кожи – непревзойденный хит наступившего сезона. Вы будете выглядеть в таком наряде просто восхитительно.

3. Розовый цвет – лидер осени-2019. Может быть, пока не совсем привычно надевать такие вещи в сентябре, однако вы будете выглядеть в них стильно и обворожительно. Дополните ансамбль аксессуарами близких к розовому цвету оттенков.

Сильное впечатление произведет комплект из любимой розовой рубашки с широкими манжетами и брючек со змеиным принтом – в нем может ходить только сильная и уверенная в себе леди.

4. Широкие джинсовые брюки голубого цвета с полосатой рубашкой в тон – абсолютный хит наступившего сезона. Образ можно дополнить компактной светло-бежевой сумочкой.

5. Укороченные брюки песочного цвета с накладными карманами тоже хороши. Их можно смело носить с кипенно-белой блузкой с присборенной талией и высоким воротничком.