Кулинарный гороскоп: какие блюда обожают разные знаки Зодиака

Овен

Овны — приверженцы экзотических блюд. Поэтому, удивить их можно национальным яством какой-нибудь зарубежной страны (к примеру, итальянской кухней).

Телец

Тельцам больше по душе традиционная кухня. Идеальным вариантом будет жареная картошечка с малосольными огурцами. Как в детстве.

Близнецы

Близнецы обожают морепродукты и рыбу. Впрочем, они по достоинству оценят и такие блюда, как: пельмени, варенички и даже обычные макароны. Главное, чтобы на десерт был шоколадный торт.

Рак

Вкусовые предпочтения Раков весьма схожи с любимыми блюдами Тельцов. Им также по душе домашняя еда (как у мамы, бабушки). Они придут в восторг от наваристого борща или яичницы.

Лев

Величественные Львы обожают мясные блюда. Их ни в коем случае не накормишь легким салатиком, а рыба — так вообще считается оскорбительным продуктом.

Дева

Девы не питают страсть к многокомпонентным блюдам. Они обожают помидоры, готовы добавлять их в любое блюдо. А вот со сладостями Девы ведут себя крайне умеренно, скорее даже равнодушно.

Весы

Удивить Весов можно необыкновенными сладостями. Они придут в восторг от утонченного пирожного или необычного мороженого. Кроме того, Весы обожают сами создавать кулинарные шедевры.

Скорпион

Скорпионам вполне достаточно обыденного и обыкновенного блюда. Главное, чтобы в нем присутствовала некая остринка (приправы и пряности).

Стрелец

Стрельцы обожают пробовать что-то новое и необычное. Им важно, чтобы в блюде просматривалась какая-то изюминка, остринка. Если блюдо пришлось по вкусу Стрельцам, то эта любовь надолго.

Козерог

Козероги, как правило, питаются только привычными блюдами. Чтобы его удивить, нужно понаблюдать за его обыденным рационом. Больше внимания Козероги отдают на подачу блюда и сервировку стола — вот тут главное не прогадать.

Водолей

Легче всего удивить в кулинарии Водолеев. Представители этого знака открыты к новому, а потому они готовы пробовать разные деликатесы каждый день.

Рыбы