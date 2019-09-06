Почему мы в 30 лет выглядим моложе, чем выглядели наши мамы

Маркетинговое агентство SuperHuman провело опрос, в котором приняли участие более 500 женщин в возрасте 30+ лет. Выяснилось, что примерно 80% опрошенных вообще не считают себя дамами «среднего возраста». Почти 60% признались, что 30 лет стали их самыми яркими годами и все благодаря уходу за собой, развитию медицины и фитнесу. О какой зрелости в привычном смысле тут можно говорить? Почти 90% всех опрошенных в один голос заявили, что внутренне дают себе гораздо меньше лет.

Появился даже термин, который описывает поколение бессмертных — перенниалы (perennials), по аналогии с миллениалами и центениалами. Это люди вне возраста. Они пользуются всеми благами прогресса, не собираются сдавать позиции и отползать в сторону ради наступающих на пятки поколений.

И кстати, именно в таком отношении к жизни и кроется секрет вечной молодости, считает Эллен Лангер, профессор психологии в Гарвардском университете. Она провела собственное исследование и пришла к выводу, что стареют быстро те, кто ощущает себя стареющим и ведет себя соответственно неким возрастным стереотипам. Отсюда вывод: если хочешь сохранить молодость подольше, гони прочь мысли о возрасте.

Эксперты журнала Quartz вообще считают, что будущее планеты именно за перенниалами — людьми без возраста. Наш опыт, воля к жизни и умение достигать поставленные цели — ключевые моменты, которых уже нет у старшего поколения и еще нет у поколения младше нас. И, возможно, у миллениалов этих качеств и не будет, из-за того что с самого детства их гиперопекают. Они просто не умеют и не хотят покорять карьерные вершины.

Что еще отличает нас в наши 30 от наших мам в том же возрасте?

Мы ломаем стереотипы

Когда росли наши мамы, их неустанно торопили, а не то закончится недолгий «бабий век» и наступит «старость». Сегодня мы ломаем стереотипы и прямо заявляем — никакого среднего возраста нет, а стареть мы категорически отказываемся. И плевать хотели на эти цифры — видят их только таможенники, когда заглядывают в загранпаспорт.

У нас есть свобода выбора

Над нашими мамами довлело общество. Оно порицало за смелые для тридцатилетних «старушек» наряды и вообще требовало быть «босой, беременной и на кухне». Сегодня мы носим рваные джинсы, красим волосы в синий цвет, покрываем татуировками тело и делаем что душе угодно и в 30, и в 40, и в 50. Как говорится, бесконечность — не предел.

У нас есть косметика и косметология

Серьезно, спроси свою маму, какие косметические средства были в наличии в магазинах 30 лет назад. Два-три крема, один тон помады и тушь, в которую предварительно надо было поплевать (то еще удовольствие). И те были только у счастливиц с нужными знакомствами.