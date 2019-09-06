Почему мы в 30 лет выглядим моложе, чем выглядели наши мамы

«Поколение людей без возраста», «вечные 30-летние», «бессмертное поколение» — как только не называют сегодня тебя и тебе подобных девушек. Энергичные, красивые, успешные и абсолютно довольные жизнью — мы выглядим однозначно моложе наших мам в том же возрасте. И дело не только в безграничных возможностях встроенных в камеры телефонов фильтров и фотошопа. Ученые тоже задумались, где нам удалось найти молодильные яблочки. Результаты исследований впечатляют, пишет Lady.mail.ru.
Маркетинговое агентство SuperHuman провело опрос, в котором приняли участие более 500 женщин в возрасте 30+ лет. Выяснилось, что примерно 80% опрошенных вообще не считают себя дамами «среднего возраста». Почти 60% признались, что 30 лет стали их самыми яркими годами и все благодаря уходу за собой, развитию медицины и фитнесу. О какой зрелости в привычном смысле тут можно говорить? Почти 90% всех опрошенных в один голос заявили, что внутренне дают себе гораздо меньше лет.
Появился даже термин, который описывает поколение бессмертных — перенниалы (perennials), по аналогии с миллениалами и центениалами. Это люди вне возраста. Они пользуются всеми благами прогресса, не собираются сдавать позиции и отползать в сторону ради наступающих на пятки поколений.
И кстати, именно в таком отношении к жизни и кроется секрет вечной молодости, считает Эллен Лангер, профессор психологии в Гарвардском университете. Она провела собственное исследование и пришла к выводу, что стареют быстро те, кто ощущает себя стареющим и ведет себя соответственно неким возрастным стереотипам. Отсюда вывод: если хочешь сохранить молодость подольше, гони прочь мысли о возрасте.
Эксперты журнала Quartz вообще считают, что будущее планеты именно за перенниалами — людьми без возраста. Наш опыт, воля к жизни и умение достигать поставленные цели — ключевые моменты, которых уже нет у старшего поколения и еще нет у поколения младше нас. И, возможно, у миллениалов этих качеств и не будет, из-за того что с самого детства их гиперопекают. Они просто не умеют и не хотят покорять карьерные вершины.
Что еще отличает нас в наши 30 от наших мам в том же возрасте?
Мы ломаем стереотипы
Когда росли наши мамы, их неустанно торопили, а не то закончится недолгий «бабий век» и наступит «старость». Сегодня мы ломаем стереотипы и прямо заявляем — никакого среднего возраста нет, а стареть мы категорически отказываемся. И плевать хотели на эти цифры — видят их только таможенники, когда заглядывают в загранпаспорт.
У нас есть свобода выбора
Над нашими мамами довлело общество. Оно порицало за смелые для тридцатилетних «старушек» наряды и вообще требовало быть «босой, беременной и на кухне». Сегодня мы носим рваные джинсы, красим волосы в синий цвет, покрываем татуировками тело и делаем что душе угодно и в 30, и в 40, и в 50. Как говорится, бесконечность — не предел.
У нас есть косметика и косметология
Серьезно, спроси свою маму, какие косметические средства были в наличии в магазинах 30 лет назад. Два-три крема, один тон помады и тушь, в которую предварительно надо было поплевать (то еще удовольствие). И те были только у счастливиц с нужными знакомствами.
Сегодня наши тылы прикрыты целой армией производителей косметики. Да и макияж перестал быть чем-то особенным или необходимым. Научиться подчеркивать достоинства и скрывать недостатки лица можно буквально за пару уроков в YouTube.
Про достижения современной косметологии вообще молчим. Отличный уход можно делать за совсем небольшие деньги, и он дает такой результат, что зачастую декоративная косметика оказывается вообще не нужна.
Мы сами себя обеспечиваем
Наши мамы жили во время, когда деньги в дом в основном приносили мужья. Они же решали, на что расходовать бюджет: сначала нужды детей, потом быт, а на оставшееся тогдашние женщины умудрялись покупать себе обновки. Ассортимент в магазинах, конечно, был аховый, приходилось выкручиваться.
Сегодня мы сами себя обеспечиваем, и сами решаем, на что и в каком объеме тратить.
Мы умеем себя любить
Во времена наших мам любить себя было как-то неприлично. Других — сколько угодно, а вот собой полагалось жертвовать без остатка. Мы считаем по-другому и с удовольствием ходим в бассейн, на массаж, к косметологу и в спа. И кстати, за здоровьем следим более тщательно, чем большинство наших мам. У нас также меньше вредных привычек и питаться мы стараемся правильно.
Между прочим, следующее за нами поколение обещает быть еще более здоровым, по данным Стенфордского центра изучения долголетия. Они с детства знают о вреде курения и алкоголя и пользе физической активности.
Журнал Brightside считает, что наша молодость во многом зависит от воды и чая. Дело в том, что наши мамы постоянно пили черный чай, а обычную воду мало кто любил. О ее пользе для организма так и вообще никто не задумывался. Считалось, что черный чай дает энергию и тонизирует. Сегодня мы точно знаем, что для сияния кожи нужна вода и предпочитаем всем напиткам простую очищенную воду.
Мы не торопимся замуж и не спешим с детьми
К 30 годам наши мамы должны были выйти замуж и родить минимум двоих детей. На тех, кто не успел, смотрели косо. В роддомах только пару лет назад перестали использовать слово «старородящая» в отношении рожениц 25+. Спроси свою маму, она поведает пару страшилок, которыми раньше пугали тех, кто не родил до 30.
Все это здорово нервировало. Сегодня мы свободны и вольны самостоятельно выбирать время для брака и родов.
Журнал Onthebright считает, что за эти 30 лет практически полностью изменились жизненные идеалы. Раньше женщина могла хотеть только одного — быть замечательной женой и матерью, а также специалистом по уборке и творцом идеальных борщей. Для многих из нас все это ушло на второй план. Важными стали образование, карьера, работа и самовыражение не в борщах и детях. И как же здорово, что все это можно делать и претворять в жизнь без чувства вины за свой выбор!