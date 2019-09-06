Просто и вкусно: ленивый заливной пирог с курицей и кабачком
Простой и быстрый рецепт вкусного пирога (или запеканки) на каждый день предложила на днях автор кулинарного блога «Вика - Простые Рецепты» на YouTube, пишет Rus.tvnet.lv. Получается он очень легким и нежным по вкусу, а выглядит как аппетитно! Хочется попробовать...
Ингредиенты:
- мука - 120 г,
- яйца - 2 шт.,
- молоко - 150 мл,
- разрыхлитель - 2 ч. л.,
- картофельный крахмал - 1 ч. л,
- соль, перец по вкусу;
для начинки:
- 350 г куриного филе или очищенного мяса с бедер,
- 1 кабачок,
- 100 г твердого сыра,
- пучок укропа.
Диаметр формы для выпекания - 26 см.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!