Пт, 6.09.2019
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Просто и вкусно: ленивый заливной пирог с курицей и кабачком
Видеорецепт

Заливной пирог с курицей и кабачком

ФОТО: скриншот с youtube.com

Простой и быстрый рецепт вкусного пирога (или запеканки) на каждый день предложила на днях автор кулинарного блога «Вика - Простые Рецепты» на YouTube, пишет Rus.tvnet.lv. Получается он очень легким и нежным по вкусу, а выглядит как аппетитно! Хочется попробовать...

Ингредиенты:

  • мука - 120 г,
  • яйца - 2 шт.,
  • молоко - 150 мл,
  • разрыхлитель - 2 ч. л.,
  • картофельный крахмал - 1 ч. л,
  • соль, перец по вкусу;

для начинки: 

  • 350 г куриного филе или очищенного мяса с бедер,
  • 1 кабачок,
  • 100 г твердого сыра,
  • пучок укропа.

 Диаметр формы для выпекания - 26 см.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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