Есть или не есть: пять плюсов голодания

1. Сбросить вес

Помощь в избавление от лишнего веса - вот один из главных плюсов голодания. Это позволяет эффективно сжигать жировые клетки, что намного лучше диет. Главное соблюдать прерывистое голодание , а не сидеть без еды неделями.

2. Улучшение восприимчивости к инсулину

Исследователи доказали, что с помощью голодания люди лучше усваивают углеводы. Всё дело в том, что улучшается восприимчивости к инсулину.

3. Ускорение метаболизма

Если устраивать периодическое голодание, то пищеварительная система получит отдых. Благодаря такому подходу можно существенно улучшить обмен веществ, что также отлично скажется на процессе похудения.

4. Увеличение срока жизни

Как это бы не звучало, но голодание способствует долголетию. Оценить такую методику смогли уже жители самых разных стран, где практикуется периодическое голодание. Чем меньше человек ест, тем меньше тратит энергии на работу пищеварительной системы, а значит, дольше живёт.

5. Польза для мозга