Как ваш образ жизни влияет на будущих детей и внуков

Как пишет врач и профессор австралийского медицинского университета Георг Зимбрунер, статья которого опубликована в газете Kurier, наследование - генетика - заинтересовало людей с самого начала. Уже Аристотель описывает, что злой разум отца унаследовал его сын. Невероятный прогресс привел к тому, что сегодня расшифровывают генетическую информацию, содержащуюся в ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота, носитель генома), синтезируют и модифицируют ее в лаборатории.

Специалисты ранее отмечали, что гены определяют нашу жизнь. Но есть нечто, что выходит за рамки генетики и имеет даже большее значение для нашей жизни, чем унаследованные гены – эпигенетика, пишет профессор.

Это касается того, как гены читаются, маркируются и регулируются. Гены - это те участки ДНК, которые, как проект, определяют развитие и характеристики человека. Это не подверженный влиянию, унаследованный текст генома, заданный расположением строительных блоков ДНК. Но травмирующие события, переживания во время беременности, влияние окружающей среды и наш образ жизни, как правило, изменяют метки чтения наших генов и, таким образом, формируют вид изменчивой памяти.

Эпигинетик регулирует это постоянное взаимодействие генов, он определяет наше здоровье, силу и индивидуальность. «Эпи» означает «кроме того, за пределами» - эти гены они являются наследственными изменениями в функции генов, которые не основаны на измененных сегментах ДНК, но выходят за их пределы и обусловлены возрастом, окружающей средой, образом жизни и заболеванием.

Вот почему мы не рабы или марионетки наших генов. У нас есть определенная власть над ними. А именно, мы определяем, какие гены читаются, какие используются чаще, а какие редко. Наша жизнь, действия или бездействие формируют наши гены, проникают глубоко в микроскопические ядра наших 30 триллионов клеток и иногда имеют последствия для наших детей и внуков. И это играет роль во множестве человеческих болезней, беспорядков и смертельных болезней.

Диапазон таких эпигенетических отпечатков распространяется на три поколения. В маленькой деревне Оверкаликс, которая была почти полностью изолирована от внешнего мира в 19-м веке, были большие различия в доступности пищи. При проверке причин смерти внуков бывших жителей, если бы их деды употребляли в детстве больше разнообразной пищи, то смертность внуков была ниже.

Вывод: опыт передаются на протяжении трех поколений, а здоровье - это проект, объединяющий поколения.

В жизни бывают периоды, когда люди особенно восприимчивы к эпигенетическим отпечаткам. Это происходит около трех месяцев до зачатия до рождения и в первые годы после него, а также, когда наступает половое созревание.