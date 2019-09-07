Кто является самой лучшей хозяйкой по знаку Зодиака

Близнецы

Близнецы, вообще не созданы для уборки и приготовления пищи. Они обожают покушать в ресторане, а затем пройтись по модным бутикам.

Водолей

Далеки от идеальной хозяйки представительницы созвездия Водолей. Максиму, на что они способны — это заказать вкусняшку в каком-то ресторане.

Овен

Овны любят раздавать советы окружающим — как им вести домашнее хозяйство. Только вот помощи от них не дождешься, только на словах.

Стрелец

Стрельцы не любят убираться. Им проще затолкать все ненужные вещи в шкаф и отправиться куда-нибудь отдыхать.

Рыбы

Рыбы относятся к разряду — хозяйки так себе. Они стараются поддерживать в доме чистоту и порядок. Но, как правило, ограничиваются подобные действия мытьем посуды и выброской мусора.

Весы

Наводить порядок в доме Весы могут только перед приходом гостей. А вот, что касается чего-то вкусненького, то представительницы этого знака могут создавать настоящие шедевры.

Дева

Самой идеальной хозяйкой, в области чистоты, считается Дева. Эти женщины убираются в доме, даже в моменты депрессии и апатии. Причем проводят эти действия с особой тщательностью.

Скорпион

Обожают поддерживать чистоту в доме и Скорпионы. Они ежедневно борются с бардаком и грязью.

Рак

Ракам не в напряг убраться в доме, поставить в вазу свежие цветы или ухаживать за большим количеством комнатных растений. Но вот на кухне у них чаще всего происходят какие-то казусы.

Козерог

Козероги любят чистоту, но убираться предпочитают не в одиночку, как Дева, а с толпой помощников. Не стоит остальным членам семьи прохлаждаться, когда Козерожки будут наводить чистоту.

Телец

Тельцы любят наводить чистоту в жилище и радовать своих домочадцев вкусными блюдами. Однако, роль идеальной хозяйки быстро надоедает представительница этого знака. Продолжать и дальше играть великую хозяйку Тельцы будут только с новыми «игрушками» (к примеру, пылесос, паровая швабра). Партнерам Тельца придется раскошеливаться на них, чтобы в доме был порядок.

Лев