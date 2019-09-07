Кто является самой лучшей хозяйкой по знаку Зодиака

Далеко не у всех женщин получается поддерживать идеальную чистоту в доме. Многих представительниц прекрасного пола вполне устраивают горы мусора и грязь в жилище. Астрологи утверждают, что на подобное качество характера во многом воздействует знак Зодиака женщины. Они определили, кто является чистюлей, а кто немножечко неряхой, пишет Rsute.ru.
Близнецы
Близнецы, вообще не созданы для уборки и приготовления пищи. Они обожают покушать в ресторане, а затем пройтись по модным бутикам.
Водолей
Далеки от идеальной хозяйки представительницы созвездия Водолей. Максиму, на что они способны — это заказать вкусняшку в каком-то ресторане.
Овен
Овны любят раздавать советы окружающим — как им вести домашнее хозяйство. Только вот помощи от них не дождешься, только на словах.
Стрелец
Стрельцы не любят убираться. Им проще затолкать все ненужные вещи в шкаф и отправиться куда-нибудь отдыхать.
Рыбы
Рыбы относятся к разряду — хозяйки так себе. Они стараются поддерживать в доме чистоту и порядок. Но, как правило, ограничиваются подобные действия мытьем посуды и выброской мусора.
Весы
Наводить порядок в доме Весы могут только перед приходом гостей. А вот, что касается чего-то вкусненького, то представительницы этого знака могут создавать настоящие шедевры.
Дева
Самой идеальной хозяйкой, в области чистоты, считается Дева. Эти женщины убираются в доме, даже в моменты депрессии и апатии. Причем проводят эти действия с особой тщательностью.
Скорпион
Обожают поддерживать чистоту в доме и Скорпионы. Они ежедневно борются с бардаком и грязью.
Рак
Ракам не в напряг убраться в доме, поставить в вазу свежие цветы или ухаживать за большим количеством комнатных растений. Но вот на кухне у них чаще всего происходят какие-то казусы.
Козерог
Козероги любят чистоту, но убираться предпочитают не в одиночку, как Дева, а с толпой помощников. Не стоит остальным членам семьи прохлаждаться, когда Козерожки будут наводить чистоту.
Телец
Тельцы любят наводить чистоту в жилище и радовать своих домочадцев вкусными блюдами. Однако, роль идеальной хозяйки быстро надоедает представительница этого знака. Продолжать и дальше играть великую хозяйку Тельцы будут только с новыми «игрушками» (к примеру, пылесос, паровая швабра). Партнерам Тельца придется раскошеливаться на них, чтобы в доме был порядок.
Лев
Лидером среди хозяек выступают Львицы. Эти женщины все успевают: и вкусный ужин приготовить, и в доме убраться до блеска.