Какие нюансы нужно учитывать при выборе ботфортов

Как правильно носить ботфорты

Не существует каких-то определенных запретов, которых нужно придерживаться при выборе ботфортов. Главное, что нужно знать — это не сочетать данный вид обуви с вульгарной и вызывающей одеждой. Лучше всего ботфорты подходят к вещам свободного покроя. Очень красиво смотрятся ботфорты на длинных и стройных ножках. Однако, невысокие девушки, с правильной фигурой, также могут подобрать себе подходящую модель ботфортов (их имеется достаточно большой выбор).

Основные нюансы, на которые стоит обращать внимание при выборе ботфортов:

длина сапог должна быть немного выше колена девушки;

промежуток между голенищем сапог и подолом юбки не должен превышать 15 см (иначе это будет выглядеть вульгарно);

колготы должны быть плотные, того же тона, что и сапоги;

нельзя надевать под ботфорты кофты с V-образным вырезом;

запрещено носить ботфорты с мини-юбками и мини-платьями;

верх и низ образа должен быть свободного покроя.

Ботфорты с юбками и платьями

Чтобы создать красивый и гармоничный образ, лучше всего надевать под ботфорты платья свободного покроя. Есть конечно исключения из этих правил (к примеру, платье-футляр и ботфорты с узкой голяшкой сапог), при которых лук получается просто сногсшибательным.

Однако, чаще всего представительницы прекрасного пола стараются не нарушать правило 15 см. Собираясь на деловую встречу, и вовсе выбирают себе длину платья до колен.

Создать неповторимый и элегантный образ можно с разными вещами. Однако, лучше всего использовать вещи свободного покроя.

Ботфорты с джинсами и леггинсами

С ботфортами позволительно носить только одну модель джинсов — скинни. Прямые модели, или джинсы галифе нужно избегать. К джинсам идеально подходят ботфорты без каблука. На верх лучше всего одеть просторную кофту или свитер.

Ботфорты можно одевать и под леггинсы. Только в таком случае нужно уделить особое внимание на верх образа. Верх должен быть свободного покроя и достаточно длинным. Это вполне может быть туника, удлиненное платье-свитер, кардиган. Линию талии можно выделить ремешком. Главное правило подобного лука: «низ облегающий, верх свободный».

Как правильно носить ботфорты с верхней одеждой

Чаще всего ботфорты обувают в зимнее время года. Поэтому, очень важно подобрать себе верхнюю одежду под них. Лучше всего отдавать предпочтение классике и нейтральным тонам. Во всех остальных вариантах, нужно рассматривать по ситуации.

К примеру, если девушка одела леггинсы, то пальто можно выбрать чуть ниже колен. Если же, выбор девушки остановился на юбке до колен, то и пальто должно быть тоже до колен или чуточку выше. Таких же правил стоит придерживаться и при выборе шуб и курток.

Прекрасно подходят ботфорты к пуховикам, пальто и шубам. Выбирать только лучше модели без каблука и не слишком женственные. Как правило, особой популярностью пользуются ботфорты черного, серого или бежевого оттенков.