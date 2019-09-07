Названы уникальные камни-талисманы, приносящие удачу и богатство

Авантюрин

ФОТО: Valery Vvoennyy / PantherMedia / Valery Vvoennyy

Тем людям, которые решатся приобрести такой камень-талисман, как Авантюрин, не следует ожидать, что моментально кошельки будут наполнены кучей денег. Тем не менее следует выждать некоторое время, чтобы дом и кошелек конкретного человека напитался уникальной энергетикой Авантюрина. Данный камень-талисман идеально подойдет тем людям, которые постоянно тратят деньги на разные мелочи: он очень сильно повлияет на энергетику своего владельца. Тем, кто приобретает такой камень, следует ожидать того, что в скором времени им улыбнется финансовая удача.

Рубин

ФОТО: Alexander Limbach / PantherMedia / Alexander Limbach

На востоке такой камень издавна считался настоящим символом богатства. Не зря именно его использовали для самых дорогих и красивых украшений. Однако у этого камня-талисмана есть еще один секрет: он в действительности может помочь привлечь к своему владельцу финансовую удачу. Тем, кто приобретет Рубин, следует ожидать того, что зарабатывать деньги будет в несколько раз проще, а уходить они будут только в нужное русло.

Топаз

ФОТО: Nika Lerman / PantherMedia / Nika Lerman

Несмотря на то, что камень-талисман Топаз может привлечь финансы к владельцу, его энергетика больше направлена на привлечение удачи. Тому, кто решится на приобретение такого камня-талисмана, следует ожидать того, что в жизни нормализуется абсолютно все: работа, учеба, в личной жизни наступит гармония, нагрянет настоящее счастье. Эзотерики называют Топаз самым мощным и эффективным талисманом в отношении привлечения удачи к человеку и его дому.

Берилл

ФОТО: Valery Vvoennyy / PantherMedia / Valery Vvoennyy