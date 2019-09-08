В Эстонии вновь ищут бабушку для конкурса красоты

Наши бабушки покорили вселенную, про них написали во всех газетах и журналах. Повторим? Ищем новую миссис-бабушку.

По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, возраст - это только цифра.

«Не пугайтесь, ваш титул будет тактично переведен на иностранный язык. Мы ищем следующую миссис-бабушку или Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2019. Наличие внуков не обязательно! Возраст от 45 до ..... К тому же, у женщины возраст не спрашивают. Если у тебя фигура модели или почти модели, то этот конкурс для тебя! В финал пройдут до 16 участниц. Уже поступили первые заявки. Кастинг продлится до 28 сентября. Финал конкурса состоится 13 октября в клубе Prive», - добавила Анна.

Для участия в кастинге необходимо отправить краткое резюме и 3 фотографии на электронный адрес angelmodelseu@gmail.com. В теме следует указать Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2019.

Конкурс пройдет в двух категориях: для женщин, у которых есть внуки, и для красавиц старше 45 лет (в этом случае наличие внуков не обязательно).

Лилия Козлова, победительница конкурса Grandma Universe Estonia 2018, Вторая вице-мисс конкурса Grandma Universe 2019. ФОТО: Промо

Победительница регионального конкурса сможет представить нашу страну на международном конкурсе Grandma Universe/Classic Universe 2020, который пройдет в болгарской Софии в гостинице Montecito в январе 2020 года. Не упустите свой шанс показать себя миру и доказать, что в 40 лет жизнь только начинается!