Девушка плохо смывала макияж, что привело к появлению клещей прямо на ресницах

Последнее время у Лю, девушки из китайской провинции Хубэй, глаза были постоянно раздражены. Кроме того, она заметила, что ресницы тоже начали выпадать. Терпеть эту ситуацию было невозможно, поэтому Лю обратилась к врачу.

Причины недуга оказались намного серьёзнее, чем она могла ожидать.

На ресницах специалисты обнаружили гнёзда клещей вида угревая железница. Причины их появления весьма банальны. Дело в том, что ни один день девушки не обходился без макияжа — того требовал рабочий дресс-код. Однако после трудового дня смыть косметику по-хорошему Лю, по-видимому, уже не могла.

Последствия не заставили себя долго ждать.

Из-за накопившейся омертвевшей кожи и грязи её глаза стали идеальной почвой для размножения клещей, сообщает AsiaOne.